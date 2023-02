El Govern de la Xina ha confirmat aquest divendres que el globus localitzat per les autoritats nord-americanes a l'espai aeri dels Estats Units (EUA) és de la seva propietat, si bé ha matisat que "és de naturalesa civil" i que es fa servir per a "recerca científica".

"El globus és de la Xina i és de naturalesa civil per fer recerca científica, com ara fenòmens meteorològics", ha dit un portaveu del Ministeri d'Exteriors xinès, que ha apuntat que "després de veure's afectat per vents de l'oest i a causa de la seva limitada capacitat de control, s'ha desviat greument de la ruta programada".

Per això, ha assenyalat que "la Xina lamenta que el globus s'hagi desviat cap a l'interior dels Estats Units per causes de força major" i ha afegit que Pequín "continuarà mantenint la comunicació amb els Estats Units per abordar de manera adequada aquesta situació inesperada, causada per una força major", segons un breu comunicat en el web del Ministeri d'Exteriors xinès.

El portaveu del Pentàgon, Pat Ryder, ha detallat que l'exèrcit nord-americà ha rastrejat els darrers dies un presumpte globus espia xinès que sobrevola l'espai aeri continental dels Estats Units. Així, ha manifestat que "no presenta una amenaça militar o física per a les persones" i ha indicat que "actualment viatja a una altitud molt per sobre del trànsit aeri comercial".

Per la seva banda, el president de la Cambra de Representants, Kevin McCarthy, ha qualificat de "descarat menyspreu a la sobirania" l'incident i ha convocat una reunió amb el grup de parlamentaris encarregats d'abordar informació d'intel·ligència per tractar la qüestió, mentre que congressistes republicans han criticat l'administració de Joe Biden i han demanat abatre el globus.