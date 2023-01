Una nena de tres anys ha aparegut morta a l'interior d'una rentadora a París, França. Tot i que al principi es va sospitar d'un possible crim, sembla que segons Le Parisien podria haver estat un desafortunat incident. Els pares de la nena es van preocupar perquè no la trobaven enlloc a l'hora de dinar i fins i tot van sortir de la casa perquè pensaven que havia marxat o que estaria jugant en algun lloc. Tot i això, durant hores, van demanar ajuda als veïns per trobar-la i no la van poder trobar, per la qual cosa van començar a preocupar-se cada vegada més.

A les 22:30 hores de la nit van trobar el cos dins la rentadora. El pare va trucar als serveis d'emergència però la nena ja havia mort aleshores. El cos no tenia signes de violència i la porta de la rentadora es tanca automàticament i no havia estat en funcionament. La família, que té cinc fills, està sota investigació per acabar de determinar quins haurien estat els motius del tràgic succés, encara que de moment res no apunta que fos un assassinat.