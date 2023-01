Renfe ha començat avui les proves dels seus trens AVE que circularan entre Espanya i França. Aquest primer recorregut ha iniciat la marxa aquest matí des de Barcelona Sants amb parades intermèdies a Girona, Figueres-Vilafant, Perpinyà, Narbona, Montpeller, Nimes i Valence TGV i ha arribat aquest migdia a Lió.

Les proves que avui s’han iniciat, mencionades en l’argot ferroviari com ‘marxes en blanc’, consisteixen a reproduir les característiques del servei comercial, per demostrar-ne la solvència operacional.

Full de ruta de Renfe a França

Un cop conclogui la formació dels maquinistes i s’aconsegueixen totes les habilitacions necessàries, Renfe definirà el pla de transports, que serà progressiu fins a assolir les 28 circulacions setmanals. L'inici de les operacions comercials amb Marsella i Lió es farà en dues fases:

1a fase, Madrid-Marsella i Barcelona-Lió, en dies alterns, amb possibilitat de 6 circulacions setmanals per trajecte (total, 12 circulacions)

2a fase, Madrid-Marsella i Barcelona-Lió, tots els dies de la setmana, amb dues circulacions per sentit. Total, 28 circulacions.

Aquesta planificació té com a objectiu posar en marxa aquests nous serveis AVE abans de l’estiu.

Paral·lelament, Renfe ha iniciat els tràmits per obrir una sucursal a França. D’aquesta manera, l’empresa espanyola continua desenvolupant els treballs per aconseguir el Certificat de Seguretat per operar a tota França (com ja el té SNCF-Ouigo per operar a Espanya) i poder aprofitar la incipient liberalització que l’Estat francès i la SNCF han anunciat. El certificat de seguretat obtingut el 22 de desembre només es refereix, exclusivament, a les línies Perpinyà-Lió i Perpinyà-Marsella.

Serveis Avant Barcelona – Figueres Vilafant

Pel que fa al mercat català, la decisió de SNCF de trencar la societat Renfe-SNCF en Cooperación/Elipsos podria haver perjudicat els tràfics des de Figueres a Girona i Barcelona, alhora que la supressió dels serveis Elipsos (que no circulen des del passat 11 de desembre) restaria circulacions en aquesta línia concreta (Figueres-Barcelona).

Tot i tractar-se d’una decisió unilateral de SNCF, Renfe s’ha adaptat a aquesta situació sobrevinguda i per continuar mantenint el nombre més gran de places i freqüències als serveis Avant que enllacen Barcelona amb Girona i Figuere-Vilafant. El mercat domèstic, per tant, no s’ha ressentit per la decisió presa per l’operador francès.

A Girona i Figueres, Renfe és l’única empresa ferroviària que les comunica amb la resta de Catalunya i d’Espanya.