El desglaç del mil·lenari permagel a causa del canvi climàtic podria representar una nova amenaça per als humans.

Científics europeus van examinar mostres mil·lenàries recol·lectades del permagel a la regió russa de Sibèria. Els científics van reviure i van descriure 13 nous patògens, als quals van anomenar "virus zombis", i van descobrir que continuaven sent infecciosos malgrat passar molts mil·lennis atrapats sota un terra congelat, segons informa Bloomberg.

Els científics han advertit durant molt de temps que el desglaç del permagel causat per l'escalfament atmosfèric empitjorarà el canvi climàtic pel fet que alliberarà gasos d'efecte d'hivernacle prèviament atrapats, com el metà. Però el seu efecte sobre els patògens latents és menys conegut.

L'equip d'investigadors de Rússia, Alemanya i França va dir que el risc biològic de reviure els virus que van estudiar era "totalment insignificant" a causa de les soques abordades, principalment aquelles capaces d'infectar microbis d'ameba.

L'escalfament global pot alliberar virus congelats

La possible reactivació d'un virus que pugui infectar a animals o humans és molt més problemàtic, van dir, i van advertir que el perill és real.

"Per tant, és probable que el mil·lenari permagel alliberi aquests virus desconeguts en descongelar-se", van escriure en un article publicat en el servei de prepublicacions bioRxiv que encara no ha estat revisat per parells. "Encara és impossible estimar quant temps podrien romandre infecciosos aquests virus una vegada exposats a les condicions exteriors, i que probable serà que trobin i infectin a un hoste adequat en l'interval".

"Però el risc sens dubte augmentarà en el context de l'escalfament global quan el desglaç del permagel continuï accelerant-se i més persones poblin l'Àrtic arran dels avanços industrials", van escriure.