El veterà salser porto-riqueny Lalo Rodríguez de 64 anys va ser trobat mort aquest dimarts en ple carrer, davant un edifici del residencial Sabana Abajo, al municipi de Carolina, al nord de Puerto Rico.

La Policia de Puerto Rico va informar que una trucada al sistema d’emergències va alertar les autoritats, que es van traslladar al lloc, on un familiar de l’artista va identificar el cos. No hi ha signes de violència visibles i serà l’autòpsia i altres proves les que determinin les causes de la mort, va reportar en un comunicat la Policia.

Amb una carrera de més de 45 anys, la veu d’èxits com ‘Ven, devórame otra vez’, ‘Pero llegaste tú’ i ‘Nada de ti’ es va distingir com una de les veus més cèlebres en la història de la salsa.

«Una de les veus més boniques que les meves orelles han escoltat i escoltaran. El seu timbre únic, afinat i potent, van fer que la seva música fos immortal. Les meves sinceres condolences a la seva família i fanàtics. Que en pau descansi el nostre Lalo Rodríguez», va expressar en el seu compte de Twitter el cantant porto-riqueny Elvis Crespo.

Ubaldo Rodríguez Santos, nom de pila de l’artista, va començar la seva carrera musical als 12 anys a l’unir-se com a cantant en l’orquestra Tempo Moderno.

Va debutar als 16 anys

Als 16 anys va debutar com a cantant professional gravant el seu primer disc amb el llegendari pianista d’origen porto-riqueny Eddie Palmieri, titulat ‘The sun of the latin music’, que va ser el primer àlbum a obtenir un premi Grammy anglosaxó en el gènere de la salsa.

Cançons com ara ‘Nada de ti’, ‘Deseo salvaje’, ‘Una rosa española’ i ‘Nunca contigo’ van formar part d’aquest disc, Rodríguez va gravar la seva segona producció ‘Unfinished Masterpiece’ (1975), seguit del disc ‘Fireworks’ (1976) junt amb la banda de Frank ‘Machito’ Grillo.

El cantant ‘boricua’ va treballar després en la producció ‘Tommy Olivencia Introducing Lalo Rodríguez i Simón Pérez’, cosa que li va valer el seu segon premi Grammy anglosaxó i es va convertir en el primer cantant llatí a guanyar dos gramòfons.

Rodríguez després va formar part de l’orquestra Puerto Rico All-Star, amb la qual va gravar els discos ‘Los profesionales’ i ‘Tribute to the Messiah’.

Diversos anys més tard a Puerto Rico, on va treballar junt amb el productor Frank Ferrer al disc ‘Simplement Lalo’, en la qual hi va haver els temes ‘Francisco Andante’, ‘Si no hay material’ i ‘Máximo Chamorro’ i ‘Tristeza encantada’, escrits per Tite Curet Alonso.

Addiccions a les drogues

Tres anys més tard va llançar ‘Un nuevo despertar’, en el qual es va incloure ‘Ven devórame otra vez’, el seu èxit més important a nivell internacional, amb què es va mantenir durant més d’un any en la llista de la revista ‘Billboard’.

L’artista va viure a Orlando, Florida, durant uns 26 anys, i el 1986 es va casar amb Wanda Torres, amb qui va tenir quatre fills: Jeramel, José Juan, Linda i Yariel.

Diversos escàndols van marcar la carrera de l’artista amb episodis que van incloure addiccions a drogues, consum excessiu d’alcohol i el 2011 va ser arrestat a Florida, per càrrecs de violència masclista.

Se li va dictar una sentència de dos anys de llibertat condicional i el veterà de la salsa es va divorciar el 2022.