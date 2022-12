La Policia Nacional treballa amb la idea que els sis sobres amb material explosiu enviats a autoritats i empreses tenen un mateix pare, un mateix autor. Mentre es busquen empremtes dactilars, ADN, imatges de càmeres de seguretat... una altra pota de la investigació se centra en el perfil d'aquest individu sense rostre.

«Busquem a un tipus solitari, un individu hàbil i amb coneixements d'explosius. Busquem a l'Unabomber espanyol», expliquen fonts de la recerca a CASO ABIERTO, el canal d'investigació i successos de Prensa Ibérica, del mateix grup editorial que aquest diari.

16 CARTES, 3 MORTS

Unabomber va ser el nom que l'FBI va donar a la persona que va enviar 16 cartes bomba a diferents objectius, des d'universitats fins a línies aèries, entre els anys 1978 i 1995. Els seus enviaments van matar a tres persones i van ferir a altres 23.

Unabomber va ser detingut el 1996 en la cabanya aïllada en la qual vivia. Es diu Theodor Kaczynski, és un matemàtic i filòsof antisistema que compleix ara vuit condemnes d'altres tantes cadenes perpètues als Estats Units. El manifest amb les seves idees i la seva caça per l'FBI són l'argument de la sèrie 'Mindhunter' de Netflix.

CAS ESPANYOL

En el cas espanyol, els investigadors dels sis sobres amb explosius donen per cert que tots es van enviar des d'Espanya. Tots tenen la mateixa composició: pólvora amb una mica de metralla. I el mateix dispositiu per a explotar.

Els experts consultats per CASO ABIERTO distingeixen aquest cas dels enviaments amb bales i amenaces a Pablo Iglesias, Fernando Grande-Marlaska i altres persones, la primavera de 2021, l'autoria de la qual mai es va descobrir. «No té res a veure amb aquells enviaments, això està molt més treballat, és més seriós. La persona que ho ha fet ha hagut de tenir una formació, un aprenentatge en electrònica. I podia haver fet molt de mal», subratllen.

PÓLVORA PREMSADA

De fet, les primeres indagacions apunten al fet que els sobres contenien una petita quantitat de metralla i pólvora «premsada», és a dir, que podria haver estat extreta de diversos cartutxos. Portaven «poca càrrega», però podien «fer mal».

L'únic ferit en aquesta onada de cartes va ser un militar destinat a l'Ambaixada d'Ucraïna que va agafar el sobre. Potser per la seva formació, va tenir reflexos per a llançar a l'aire la carta quan va escoltar un petit clic, de manera que va detonar a l'aire i tan sols li va causar ferides en un dit.

ESCRIPTURA POLIDA

Les investigacions no descarten cap possibilitat, però la que treballen amb més força és la d'un llop solitari. Descarten, com va fer l'FBI en el seu moment, a la meitat de la població. Històricament i estadísticament, les dones no cometen aquest tipus de delictes, amb aquesta metodologia. I dibuixen el perfil: «Creiem que pot ser un home madur, ja d'una edat de més de quaranta anys, intel·ligent, amb una certa formació, hàbil». L'escriptura de les cartes, molt polida i clara, els orienta a pensar en aquesta direcció.

La Policia Nacional continua investigant a la recerca d'aquest Unabomber. En el cas de Kaczynski, els agents de l'FBI que el van batejar no van ser capaços de donar amb ell fins 18 anys després que enviés la seva primera carta bomba. Ho van fer gràcies al fet que el seu germà va reconèixer la seva lletra en diversos dels seus escrits.

Els investigadors espanyols esperen que l'autor dels enviaments no sigui tan brillant com el nord-americà, un destacat matemàtic i professor universitari desenganyat amb el món i l'educació que es va retirar a viure a una cabanya des d'on enviava les seves cartes bomba.