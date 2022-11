La Unió Europea ha marcat com a línia vermella "mantenir viu" el límit d'1,5 graus de l'escalfament global per seguir les negociacions de la COP27, fins al punt que els representants comunitaris amenacen de marxar de la cimera si es renuncia a aquest objectiu. "És millor no tenir cap resultat que un mal resultat", ha assegurat el vicepresident de la Comissió Europea Frans Timmermans davant unes negociacions que ja es troben en el temps de descompte. En declaracions des de la cimera, Timmermans ha remarcat que la Unió Europea vol "un resultat positiu", però ha avisat que no acceptarà "un resultat a qualsevol preu".

Timmermans ha fet les declaracions acompanyat de diversos ministres europeus responsables de polítiques climàtiques, entre ells la vicepresidenta del govern espanyol i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera. "Tots els ministres estan preparats per marxar si no aconseguim un bon resultat", ha afirmat el vicepresident de l'executiu comunitari.

"Encara no hem vist el text final. Volem marxar tot sabent que hem fet alguna cosa per mantenir viu l'1,5", ha subratllat Timmermans. "El nostre missatge és clar: no podem acceptar que l'1,5 mori aquí i avui", ha afegit Timmermans a través d'una piulada.

La COP27 està ja en temps de descompte perquè aquest divendres era l'últim dia. En no tancar cap acord, les negociacions continuen. Els països en desenvolupament reclamen un compromís per crear un fons independent per finançar les compensacions pels danys que pateixen pel canvi climàtic. La Unió Europea ha acceptat finalment la creació d'aquest fons, però l'ha condicionat al fet que l'ajuda vagi destinada als països més vulnerables i que el finançament vingui d'una "àmplia base" de donants.