La Comissió Europea avisa que els incendis aquest any estan sent "més destructius" i que ja han cremat 8.600 km2, una xifra que no s'havia registrat abans en un mes d'octubre. Segons apunta l'informe anual de l'executiu comunitari sobre incendis, nou estats han batut ja el rècord de superfície cremada malgrat que encara no ha acabat l'any. De fet, la xifra de superfície cremada aquest any supera ja els 5.500 km2 registrats l'any passat, una superfície dos cops superior a la de Luxemburg i que representa la segona pitjor dada des que hi ha registres, que comencen el 2006. Més de 1.000 km2 cremats l'any passat formaven part d'àrees del Natura 2000 per protegir la biodiversitat.

En l'informe, Brussel·les adverteix de la "preocupant tendència" de focs cada cop "més destructius". Malgrat apuntar que la superfície cremada aquest any és "remarcablement extensa", l'executiu comunitari remarca que el nombre de danys humans s'ha frenat per les mesures de prevenció implementades pels estats i el mecanisme de protecció civil europeu. Pel que fa al 2021, el document assenyala que va haver incendis en 22 dels 27 estats de la Unió Europea amb 500.566 hectàrees cremades, més que el 2020 però lluny del milió d'hectàrees que van cremar el 2017, el pitjor any des que hi ha registres. L'any passat Itàlia va ser el país més afectat pels incendis, seguit de Portugal i Grècia. El 20% dels incendis van afectar espais protegits del Natura 2000.