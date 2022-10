Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea (UE) no han estat capaços de tancar un acord per implementar més mesures energètiques per rebaixar la factura elèctrica. El debat energètic dels líders europeus ha arribat fins a la matinada i ha conclòs amb un acord que es limita a demanar "concrecions" a la Comissió Europea sobre les propostes que ha presentat aquesta setmana, entre elles un límit temporal i flexible al preu del gas en l'índex de referència TTF. Els 27 també han reclamat a l'executiu comunitari elaborar una proposta concreta sobre l'ampliació a tota la UE de l'excepció ibèrica.

Després d'una llarga reunió que ha arribat a la matinada, l'acord dels líders europeus és de mínims i deixa tots els detalls a l'executiu comunitari i els ministres d'Energia, que es troben dimarts que ve. En les conclusions de la trobada, els 27 apunten que cal estar "units per protegir els ciutadans i les empreses" davant l'escalada dels preus de l'energia, però l'oposició d'Alemanya i els Països Baixos a fixar un límit al preu del gas ha fet impossible donar llum verda política a les mesures energètiques que els líders tenien sobre la taula. L'acord de mínims deixa la porta oberta al fet que Berlín pugui acceptar en algun moment la mesura, però manté de moment la seva negativa. Després de la discussió, les conclusions de la trobada es limiten a demanar a la Comissió Europea "decisions concretes" sobre les mesures ja presentades i alguna altra com l'extensió a tot el bloc del mecanisme per limitar el preu del gas en la generació elèctrica que apliquen Espanya i Portugal. Els 27 també reclamen a Brussel·les analitzar l'impacte de la mesura tenint en compte els diferents sistemes energètiques i en els contractes ja existents. Entre les mesures que els líders reclamen més concrecions a Brussel·les hi ha la de fixar un límit al preu del gas temporal i flexible en l'índex de referència TTF fins que el bloc tingui un índex alternatiu que reflecteixi millor el preu del gas natural liquat, del qual la UE és ara més depenent. Els 27 també reclamen més detalls sobre aquest índex complementari al TTF pel gas natural liquat i sobre la compra conjunta de gas amb una obligatorietat del 15% de cara a omplir les reserves del pròxim hivern. Pel que fa a l'ampliació de l'excepció ibèrica a tota la UE, els 27 demanen a Brussel·les estudiar-ne els "costos i beneficis", així com garantir que no suposarà un increment del consum de gas, quina serà la distribució financera i l'impacte en el flux de gas fora de la UE. Finalment, els líders europeus insten l'executiu comunitari a "accelerar els treballs" per a la reforma estructural del mercat elèctric.