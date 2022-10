Gairebé no ha tingut temps d’obrir les capses de la mudança a Downing Street i Liz Truss va camí d’haver de tornar a empacar precipitadament tot. En només tres setmanes com a primera ministra ha enfonsat la lliura esterlina, ha destrossat el mercat dels bons i de les hipoteques, i ha amenaçat els fons de pensions. «Com no s’ha de dirigir un país», resumia The Economist la seva actuació. Els efectes del minipressupost presentat pel ministre de Finances, Kwasi Kwarteng, amb una baixada d’impostos sense precedents, ha deixat al seu pas una reguera de devastació.

El Banc d’Anglaterra ha hagut d’evitar una hecatombe a l'estil de Lehman Brothers el 2008 amb una operació de salvament de 65.000 milions de lliures, tres dies després que Kwarteng anunciés una rebaixa fiscal de 45.000 milions finançada amb diners prestats. Aleshores, la credibilitat del Govern en els mercats financers se n’havia anat directament a les escombraries. «No he vist mai res igual. No he vist mai aquest nivell d’incompetència, mai», exclama indignat l’economista i professor David Blanchflower.

Pressupost al pub

Les conseqüències són també polítiques. L’huracà provocat per Truss ha deixat tremolant el Partit Conservador en un temps rècord. Els ‘tories’ creuen perduda la pròxima elecció, d’aquí dos anys. El càstig que preparen els votants seria similar a la derrota electoral el 1997 en mans de Tony Blair. L’últim sondeig de YouGov dona als laboristes un avantatge de 33 punts, cosa que equivaldria a una majoria aclaparadora. «Si hi ha una elecció demà, ens escombren. Fa molt mala pinta per al partit», reconeixia a Channel 4 el diputat ‘tory’ Charles Walker, a qui el pressupost dels seus col·legues li sembla un nyap. «Es podria dir que havien escrit les xifres a la part del darrere del paquet de tabac», afirma i no està desencaminat. ’The Guardian’ ha explicat que Truss i Kwarteng, amics i veïns a Greenwich, van conjuminar el pressupost al pub Richard the First del seu barri.

«¿Per què no admet que s’ha equivocat?»

«¿Per què no admet que s’ha equivocat?»Després d’amagar-se durant els dies en què els mercats tremolaven, la primera ministra va reaparèixer concedint una ronda d’entrevistes en ràdios locals. Assumia que els periodistes de l’’extraradi’ serien més dòcils que els rastrejadors de Londres. Es va equivocar. «¿Per tots els diables, en què estava pensant?», li va deixar anar el presentador de Radio Kent. «¿Com es pot confiar mai l’economia als conservadors novament?», «¿No li fa vergonya el que ha fet?».

En Radio Bristol, quan Truss va donar la culpa a Putin de l’ocorregut, el periodista va saltar. «¿Putin ha sigut el responsable que el Banc d’Anglaterra intervingués?», «¿Per què no admet que s’ha equivocat?». Algú li va recordar que, «la gent tenia por de no poder escalfar la casa, ara tenen por de perdre casa seva». Truss és una pèssima comunicadora i els seus llargs silencis van ser pitjor encara que les respostes robòtiques. «Sona com un missatge en el contestador dient: ’Em sap greu, el Govern ha sortit, sisplau truqui més tard’», deia amb ironia un dels seus crítics a Twitter. Fins i tot en el seu equip estaven avergonyits.

¿Arribarà al Nadal?

Truss arriba amb l’aigua fins al coll a la conferència anual del Partit Conservador a Birmingham, que arrenca aquest diumenge i que clausurarà la nova líder dimecres des de la tribuna d’oradors. L’ambient no és el més propici per a celebracions. S’han complert els temors del seu adversari en la contesa pel lideratge, l’exministre de Finances Rishi Sunak, que va advertir que el pla de Truss era «un conte de fades» i fracassaria. Sunak no anirà a la cita, però els seus partidaris sí. «Després del pitjor començament que es recorda d’una nova administració, la gent es pregunta quant durarà Liz Truss», assenyala ‘The Economist’. Uns aposten en privat que no arribarà al Nadal a Downing Street. D’altres proposen que cessi Kwarteng i faci un gir total al pressupost. Ella no sembla disposada a seguir aquests consells.