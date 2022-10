Les forces de seguretat iranianes s’han enfrontat aquest diumenge amb estudiants en una destacada universitat de Teheran, informen mitjans socials i estatals. Es tracta de l’últim xoc contra les protestes que han sacsejat tot el país i que van esclatar després de la mort d’una dona jove sota custòdia policial.

Les protestes antigovernamentals, que van començar en el funeral de Mahsa Amini, de 22 anys, el 17 de setembre a la ciutat kurda de Saqez, s’han convertit en la mostra més gran d’oposició a les autoritats de l’Iran des de fa anys, i molts demanen el final de més de quatre dècades de govern clerical islàmic.

El compte activista de Twitter 1500tasvir, que té al voltant de 160.000 seguidors, ha publicat diversos vídeos que mostraven la Universitat Sharif, tradicionalment un formiguer de dissidència, envoltada per dotzenes de policies antiavalots.

En les imatges es veia les forces de seguretat disparant gasos lacrimògens per treure els estudiants del campus i se sentia un so que semblava de trets en la distància.

Detencions

Un altre vídeo va mostrar les forces de seguretat perseguint desenes d’estudiants atrapats en l’aparcament subterrani de la universitat. El compte deia que desenes d’estudiants havien sigut arrestats.

Els mitjans estatals iranians van apuntar «enfrontaments» a la universitat i van dir que el ministre de Ciència del país va visitar el campus per verificar la situació. L’agència Reuters no va poder verificar de forma independent els fets de la universitat.

Els estudiants havien estat protestant en nombroses universitats diumenge i es van fer manifestacions a diverses ciutats com Teheran, Jazd, Kermanshah, Sanandaj, Shiraz i Mashhad, amb participants cridant «independència, llibertat, mort a Khamenei», com es va poder veure en publicacions de les xarxes socials.

133 morts, segons Human Rights

Les protestes no han disminuït malgrat el creixent nombre de morts i la repressió de les forces de seguretat amb gasos lacrimògens, garrots i, en alguns casos, munició real, segons vídeos que corren per les xarxes socials i grups de drets humans.

Iran Human Rights, un grup amb seu a Noruega, va afirmar en un comunicat que «fins ara, 133 persones han mort a tot Iran», incloses més de 40 persones que, segons va dir, van morir en enfrontaments la setmana passada a Zahedan, capital de la província sud-oriental de Sistan-Balutxistan. .

Les autoritats iranianes no han donat cap nombre de morts, però diuen que molts membres de les forces de seguretat han sigut assassinats per «esvalotadors i delinqüents recolzats per enemics estrangers». La setmana passada, la televisió estatal va dir que havien mort 41 persones, inclosos membres de les forces de seguretat.

La màxima autoritat de l’Iran, el líder suprem, l’aiatol·là Ali Khamenei, no ha fet comentaris sobre les protestes d’àmbit nacional, que s’han estès a les 31 províncies de l’Iran, amb la participació de tots els estrats de la societat, incloses les minories ètniques i religioses.