No ha sigut un mandat fàcil fins ara per a Ursula von der Leyen. Des que va agafar les regnes de la Comissió Europea fa una mica més de tres anys, l’alemanya i el seu equip s’han vist confrontats a una crisi després d’una altra. Primer va ser la pandèmia de covid-19 que va agafar completament desprevinguts els Vint-i-set i va posar al descobert les moltes carències europees en matèria de sanitat. Fa sis mesos va arribar la invasió russa d’Ucraïna i una guerra que ha disparat els preus de l’energia fins a nivells insostenibles per un xantatge rus que von der Leyen ha tornat a posar al descobert en el seu tercer debat sobre l’estat de la unió. Un discurs ple de picades d’ullet cap a Ucraïna –pràcticament totes les comissaries han comparegut vestides amb els colors blau i groc de la bandera ucraïnesa– i amb una convidada d’honor molt especial, la primera dama d’Ucraïna, Olena Zelenska.

«Ucraïna continua sent forta perquè un país sencer ha lluitat carrer per carrer, casa per casa. Ucraïna és forta perquè les persones com el seu marit, (Volodímir Zelenski), han dirigit la resistència. Vostè ha donat valor a tota la nació», ha dit von der Leyen dirigint-se a Zelenska. «Avui el valor té un nom i aquest nom és Ucraïna. El valor té un rostre i aquest rostre és el dels homes i dones ucraïnesos que s’enfronten a l’agressió russa», ha afegit entre aplaudiments durant els primers compassos d’una intervenció en la qual també ha recordat que la solidaritat europea ha estat allà des del primer dia i que ha arribat per quedar-se.

«Les sancions (contra Rússia) són aquí per quedar-se. És el moment que siguem decidits. No és el moment de l’apaivagament» perquè el càstig al Kremlin està tenint resultats. Von der Leyen ha ressaltat per exemple que són ja més de 1.000 les empreses que han abandonat Rússia. A més la producció de cotxes ha caigut un 76% i «Aeroflot no aconsegueix fer enlairar els avions per falta de peces de recanvi» que ha obligat les autoritats russes a utilitzar els xips dels rentaplats. «La indústria russa està destrossada i és el Kremlin qui ha posat l’economia russa cap al desastre» amb una guerra que no és només una guerra contra Ucraïna sinó «una guerra contra la nostra energia, la nostra economia, els nostres valors, el nostre futur. És l’autocràcia contra la democràcia. Soc aqui amb la convicció que amb el valor i la convicció necessaris Putin fracassarà i Europa i Ucraïna venceran».

Von der Leyen ha anunciat 100 milions d’euros per a la reconstrucció d’escoles a Ucraïna, l’accés del país al ‘roaming’ europeu i més accés al mercat únic, totes qüestions que discutirà amb el president, Volodímir Zelenski, en un viatge sorpresa aquest mateix dimecres.

«Treballarem juntament amb la primera dama per recolzar la rehabilitació de les escoles ucraïneses danyades. És per això que proveirem el que necessiteu; 100 milions d’euros, perquè el futur dels ucraïnesos comença a les escoles», ha assenyalat, després de recordar que 70 centres han sigut atacats per les tropes russes en el transcurs de la guerra. A més, la conservadora alemanya ha promès estendre la política d’itinerància mòbil, ‘roaming’, a Ucraïna i integrar més el país al mercat únic. «Brussel·les treballarà per garantir un accés sense fissures al mercat únic», ha apuntat. La líder de l’Executiu europeu discutirà tots aquests anuncis en persona amb el president ucraïnès en un viatge sorpresa aquest dimecres a Kíiv que ha anunciat també en el ple d’Estrasburg.