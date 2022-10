La calma va tornar dissabte als carrers de la capital de Burkina Faso, Ouagadougou, l’endemà d’un nou cop d’Estat, el segon en vuit mesos, que va canviar el govern que dirigeix a aquest país llastat per la violència gihadista.

El tinent coronel Paul Henri Sandaogo Damiba, que va arribar al poder el gener amb un cop d’Estat, va ser destituït per militars i substituït al capdavant de la junta per Ibrahim Traoré, un jove capità de 34 anys. La circulació es va reprendre dissabte al matí en els principals eixos d’Ouagadougou, bloquejats divendres per militars, després d’una nit tranquil·la, van observar periodistes de l’AFP.

Un important dispositiu de seguretat envolta sempre la televisió nacional, amb camionetes, blindats i nombrosos militars a peu o amb moto. Els comerços i les estacions de servei també van reobrir a poc a poc, igual com algunes botigues del gran mercat d’Ouagadougou.

«Tot va empitjorar»

Als carrers, diversos habitants van acollir de manera positiva aquest nou cop. «Damiba ha fracassat. Des de la seva arribada al poder, zones que estaven en pau estan assetjades. Va prendre el poder i després ens va trair», comenta Habibata Rouamba, comerciant i activista de la societat civil.

«En el pla de la seguretat res va bé, no hi ha resultats. Des que Damiba va prendre el poder, tot va empitjorar», afirma Honoré Yonli, director d’una organització de joves emprenedors.

Divendres a la nit, després d’un dia ple de trets al barri de la presidència d’Ouagadougou, una quinzena de soldats van prendre la paraula, poc abans de les 20H00 (GMT i local) al plató de la radiotelevisió nacional.

En el seu missatge van destituir el coronel Damiba –la sort del qual continua sent desconeguda dissabte al matí– i van anunciar el tancament de les fronteres terrestres i aèries, així com la suspensió de la Constitució, la dissolució del govern i de l’Assemblea Legislativa de Transició. També es va establir un toc de queda de 21H00 a 05H00 hores.

El nou cap de la junta, el capità Traoré, era fins ara el cap de cos del Regiment d’Artilleria de Kaya, al nord del país, particularment afectat pels atacs gihadistes. «Són els mateixos joves oficials que ja estaven en les maniobres durant el primer cop d’Estat al gener. És un cop intramurs. Damiba va ser abandonat per la seva base, que es va sentir traïda. El tema tornarà a centrar-se en la lluita antigihadista», desxifra l’analista polític Drissa Traoré.