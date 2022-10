El president rus,<strong>Vladímir Putin</strong>, ha decidit ajornar un mes la crida a files aquesta tardor a causa de la saturació dels centres de reclutament per la mobilització parcial per a la campanya militar a Ucraïna, segons ha explicat aquest dissabte el Kremlin.

«Ara les oficines d’allistament estan molt saturades per la mobilització parcial. Per no agreujar encara més aquesta congestió, s’ha pres aquesta decisió», ha dit Dmitri Peskov, portaveu presidencial, a l’agència RIA Nóvosti.

Peskov s’ha mostrat convençut que l’esmentada decisió permetrà conjugar tant el flux d’homes mobilitzats com el de reclutes que han de complir el servei militar.

Putin ha cridat a files 120.000 persones entre 18 i 27 anys, que començaran el servei obligatori l’1 de novembre en comptes de l’1 d’octubre, com és tradició.

Aquesta lleva de tardor també inclou 7.000 russos menys que fa un any, tot i que ningú ha explicat de moment el motiu d’aquesta reducció.

Els militars encarregats de la mobilització parcial han explicat que els esmentats reclutes no participaran en l’«operació militar especial» a Ucraïna.

Una promesa incomplerta

No obstant, aquesta promesa ja va ser incomplerta al principi de la campanya i, segons la premsa, ningú pot descartar que una vegada acabin el servei militar aquests reclutes, que passarien a la reserva, siguin automàticament desplegats al país veí.

Segons la llei, els reclutes no poden ser desplegats en un país estranger, tret que el cap del Kremlin declari la llei marcial.

Putin ha admès errors en la mobilització parcial i ha ordenat que tornin immediatament a casa aquells russos mobilitzats per error.

Milers de russos han abandonat aquest país des que el president firmés fa 10 dies el decret de mobilització.

Les autoritats també han advertit que castigaran amb fins a 15 anys de presó els intents de cremar els centres de reclutament, que han rebut nombrosos atacs les últimes setmanes.