Després de l’ordre de Vladímir Putin de mobilitzar 300.000 reservistes per al conflicte d’Ucraïna, s’han publicat noves imatges per satèl·lit que mostren cues quilomètriques de russos fugint cap a Geòrgia i Mongòlia. Les imatges mostren cues de vehicles –camions de càrrega i cotxes– esperant atrapats en llargs embussos per intentar passar les fronteres.

La cua per creuar Geòrgia s’estén al llarg de més de 16 quilòmetres. L’espera estimada per entrar a Geòrgia va assolir diumenge les 48 hores, amb més de 3.000 vehicles fent cua per travessar la frontera, segons van informar els mitjans de comunicació estatals russos. La capital georgiana, Tbilisi, ja havia comptabilitzat uns 40.000 russos des que Moscou va envair Ucraïna el 24 de febrer, segons les estadístiques del Govern. Aquesta allau de ciutadans russos que lluiten per sortir del país es produeix al mig d’informes no confirmats dels mitjans de comunicació russos que indiquen que el Kremlin podria tancar aviat les seves fronteres als homes en edat de combatre. Els funcionaris alemanys han expressat el seu desig d’ajudar els homes russos que desertin del servei militar i han demanat una solució a nivell europeu. A França, els senadors argumenten que Europa té el deure d’ajudar i adverteixen que no concedir refugi als russos que fugen podria fer el joc a Putin. Tanmateix, altres països de la UE es mostren ferms que no s’ha d’oferir asil als russos que fugen ara, quan la guerra ha entrat al seu vuitè mes. Entre ells es troba Lituània, que limita amb Kaliningrad, un enclavament rus del Mar Bàltic. El seu ministre d’Afers Exteriors, Gabrielius Landsbergis, va tuitejar: «Els russos han de quedar-se i lluitar. Contra Putin». El seu homòleg de Letònia, també membre de la UE i limítrof amb Rússia, va dir que l’èxode planteja «considerables riscos de seguretat» per al bloc de 27 països i que els que fugen ara no poden ser considerats objectors de consciència, ja que no van actuar quan Rússia va envair Ucraïna al febrer.