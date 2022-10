Més del 97% dels votants en els referèndums als territoris ucraïnesos controlats per les forces russes a l’est i el sud van recolzar l’annexió a Rússia, segons els primers resultats de les autoritats prorusses. Amb el 16% i el 14% de les paperetes escrutades a les autoproclamades repúbliques populars de Donetsk i Lugansk, el 98,05% i el 97,79% dels votants, respectivament, es van pronunciar a favor de la incorporació d’aquests territoris a Rússia, va informar l’agència Interfax.

A la regió de Kherson, amb el 12% escrutat, el 97,47% dels participants van aprovar la incorporació a la Federació Russa, mentre que a la veïna Zaporíjia, amb el 20% escrutat, el 98% va aprovar la seva entrada a Rússia. Moscou ha avançat que està preparada per sumar aquests territoris al país. «Els nostres legisladors, els nostres òrgans del poder executiu i els nostres departaments jurídics legals ja estan a punt», ha afirmat avui el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.

30 de setembre

Una font parlamentària russa citada per l’agència oficial russa TASS va assenyalar que «el més probable és que ja el 30 de setembre es formalitzi la incorporació (a Rússia) d’aquests territoris». Ucraïna i pràcticament tota la comunitat internacional neguen tota legitimitat a les consultes, celebrades en territoris controlats per l’Exèrcit rus.

L’ONU, la Unió Europea, els Estats Units i molts altres països han manifestat el seu rebuig dels referèndums i han avançat que no en reconeixeran els resultats.

El Govern de Kíiv ha deixat clar que no acceptarà els resultats i que tampoc canviarà la seva estratègia al camp de batalla, on Rússia ha patit dures derrotes en els set mesos de la seva intervenció militar tant al nord com al nord-est d’Ucraïna. «Ucraïna té tot el dret d’alliberar els seus territoris i ho continuarà fent, independentment del que digui Rússia», va dir el ministre d’Exteriors d’Ucraïna, Dmitró Kuleba.