El gran secret de la guanyadora de les eleccions italianes, Giorgia Meloni, acaba de descobrir-se. El pare de la futura presidenta d’Itàlia, Francesco Meloni, va ser condemnat a nou anys de presó per l’Audiència Provincial de Palma per un delicte de narcotràfic, segons informa el Diari de Mallorca, del grup Prensa Ibérica.

Francesco va ser detingut juntament amb dos dels seus fills (descendents que la seva parella de llavors va tenir en una relació anterior) i el seu gendre el setembre de 1995 al port de Maó, Menorca, amb una partida de gairebé 1.500 quilos d’haixix, una de les més grans confiscades a les Balears. En el judici, Meloni va reconèixer ser el responsable del trasllat de la droga, per la qual cosa l’any següent, el setembre de 1996, se li va imposar una pena de nou anys de presó. Als seus dos fills i al seu gendre els en van caure quatre.

En la vista, celebrada a principis del mes de setembre d’aquell mateix any a la secció segona de l’Audiència Provincial de Palma, el pare de la ultradretana va exculpar els seus familiars del delicte i va manifestar que els va portar enganyats a la travessia amb l’excusa de fer un viatge de plaer. També va narrar que quan els seus familiars van veure la droga es van enfadar amb ell i van voler abandonar el barco, per la qual cosa van atracar a Maó. En la seva declaració davant el tribunal, Francesco va assumir tota la responsabilitat del transport de la partida de droga des del Marroc a Menorca.

Segons la seva versió, en aquella època es trobava arruïnat, havia perdut els seus negocis d’hostaleria a les Canàries i tenia abundants deutes. Cal recordar que Francesco Meloni va regentar el restaurant Marqués de Oristano a l’illa La Gomera i tenia dues societats més al seu nom a la província de Santa Cruz de Tenerife.

Segons Meloni, aquesta situació problemàtica a l’arxipèlag canari el va portar a acceptar l’encàrrec d’un marroquí, que li va oferir la possibilitat de guanyar uns cinquanta milions de les antigues pessetes pel transport de la droga des del Marroc fins a Itàlia.

Els fets es remunten al 25 de setembre de 1995, fa 27 anys. Agents del Servei de Vigilància Duanera (SVA) van descobrir la droga a bord d’un veler de bandera francesa, el ‘Cool Star’, que es va refugiar aquell mes al port menorquí a causa d’un temporal. Aquesta situació va provocar que els narcotraficants fossin descoberts per les forces de seguretat.

Segons l’escrit de qualificació fiscal, havien carregat la droga dies abans en aigües territorials del Marroc, procedent d’una altra embarcació. Des d’allà van posar rumb a Menorca, on van ser detinguts. A més de la droga, al veler van ser intervingudes 7.533.000 lires italianes, 45 lliures i 74.000 pessetes. El fiscal va considerar en el seu escrit els quatre tripulants del iot autors d’un delicte de contraban i un altre contra la salut pública.

Després del seu pas per la presó, Francesco Meloni es va presentar fins a dues vegades a les eleccions autonòmiques de les Balears en les llistes de la formació Ciudadanos en Blanco.

El pare de Giorgia es va mudar a Espanya en la dècada dels vuitanta. Es va instal·lar a l’illa de La Gomera, on va deixar una profunda empremta. Encara els veïns el recorden, així com alguns dels seus negocis turístics. A principis dels noranta, es va esfumar de l’illa. La sortida de La Gomera de Franco (així l’anomenava tothom) va ser problemàtica, segons els habitants de La Gomera.

El que també es coneix del pare de Meloni és que tenia idees comunistes i era ateu. S’estudia la teoria que per oposició i venjança la seva filla va simpatitzar de seguida amb el postfeixisme. La líder d’extrema dreta va reconèixer en una entrevista que quan va morir el seu pare fa diversos anys no va sentir «ni odi, ni desgrat. No vaig sentir res, era com si hagués mort un personatge de la televisió».

El progenitor de la que es convertirà en la primera dona al capdavant del Govern italià va abandonar la seva dona i les seves dues filles (Giorgia i Arianna) posant rumb a les Canàries en un barco anomenat ‘Caballo Loco’ i mai va tornar a casa. El contacte familiar des d’aquell moment es va basar únicament en les visites de dues setmanes a l’any de les dues germanes a La Gomera. Els viatges de Giorgia a les Illes Afortunades es van acabar quan va complir onze anys. La italiana recorda una dura conversa amb el seu pare i explica en la seva biografia quin va ser el detonant per tallar d’arrel el vincle amb ell: «Va desaparèixer en un barco i ens va deixar amb la seva parella, que no estava entusiasmada. Vaig decidir que no el tornaria a veure mai més. Quan en vaig complir 13 em va enviar un telegrama: ‘Per molts anys. Franco’. No ‘papa’, Franco. Em vaig dir a mi mateixa que havia pres la decisió correcta».

Aquest abandonament va abonar l’actual ideologia política de Georgia Meloni, per exemple, el seu rebuig de l’adopció per a les persones soles o homosexuals. La italiana ha explicat en més d’una ocasió que si defensa tant la família tradicional és perquè precisament va créixer amb aquesta carència. La seva mare, Anna Paratore, és un dels seus pilars.