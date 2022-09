El govern alemany ha acordat un pla de 65.000 milions d’euros per ajudar les llars i les empreses a afrontar la forta pujada dels preus de l’energia, segons un projecte consultat aquest diumenge per France-Presse. «És necessària una ajuda oportuna i proporcional a les llars i les empreses davant el ràpid increment dels preus de l’energia», indica el document elaborat després de setmanes de negociacions entre els tres partits de la coalició del canceller socialdemòcrata Olaf Scholz.

Els partits de la coalició tripartida de govern a Alemanya van acordar després d’hores de negociacions un nou paquet d’ajudes, el tercer, perquè els ciutadans puguin fer front al fort augment dels preus de l’energia i del cost de la vida. Els dos primers paquets, amb un volum total d’uns 30.000 milions d’euros, incloïen, entre altres alleujaments per als ciutadans, una subvenció del transport públic amb bitllets de 9 euros al mes per viatjar per tot Alemanya i un descompte dels carburants, limitat a tres mesos i que va expirar a finals d’agost.

Entre les mesures aplicades ja hi figuren, a més, la supressió en el preu de l’electricitat del recàrrec per finançar les energies renovables i una bonificació única de 100 euros per fill i una d’energètica de fins a 300 euros.

Per a aquest tercer paquet, les cúpules dels partits han debatut ajudes específiques per a persones amb baixos ingressos, en especial per a pensionistes i estudiants, retallades fiscals i un possible successor al bitllet de 9 euros per al transport local.

Les negociacions que van començar ahir cap al migdia i en les quals a més de Scholz i Lindner, hi van participar el vicecanceller i titular d’Economia, el verd Robert Habeck, altres ministres, i els líders dels tres grups parlamentaris i dels partits, han estat precedides de setmanes de debats. «Està fet. Molt bon resultat», anunciava avui a Twitter el ministre de Justícia, el liberal Marco Buschmann.