La policia argentina ha detingut Fernando Andres Sabag Montiel per l’intent de magnicidi contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Es tracta d’un home de 35 anys de nacionalitat brasilera que compta amb antecedents policials després d’haver sigut detingut el març del 2021 amb una arma blanca de 35 centímetres de longitud.

Segons mitjans locals, Sabag es trobava dins d’un vehicle sense matrícula posterior, cosa que va cridar l’atenció d’un agent de la policia de Buenos Aires. Al demanar-li la documentació del cotxe, a Sabag li hauria caigut un ganivet amb una fulla de 35 centímetres, que va al·legar que portava com a mètode de defensa pròpia.

Segons mitjans locals, es fa servir en un «servei de transport automotor urbà i suburbà no regular de passatgers d’oferta lliure, excepte mitjançant taxis i remises, lloguer de cotxes amb xòfer i transport escolar (inclou serveis urbans especials com xàrters, serveis contractats», una cosa que reforçaria la versió encara no contrastada que exerceix com a conductor per a una coneguda aplicació de transport.

L’arma

La pistola amb què Fernando Andres Sabag Montiel va mirar de disparar és una Bersa cal.32 auto de calibre 7.65. L’arma estava carregada amb cinc bales, però, per motius encara desconeguts, no es va disparar quan Sabag va prémer el gallet.