La tensió s’escala encara més a l’Argentina. Aquest dijous a la nit, Cristina Fernández de Kirchner va ser víctima d’un intent d’atemptat. Un ciutadà brasiler nacionalitzat argentí va eludir el cercle de persones que custodiaven i envoltaven la vicepresidenta i la va arribar a apuntar amb una pistola al cap. La televisió va mostrar una escena que no té antecedents en aquest país: l’atacant va intentar prémer el gallet de l’arma, però el tret no va sortir. El soroll es va sentir amb claredat en les gravacions. «Un home ha atemptat contra la vida de la vicepresidenta i dues vegades presidenta. És un fet d’enorme gravetat, el més greu des que vam recuperar la democràcia. Cristina es manté amb vida perquè l’arma, que tenia cinc bales, no s’ha disparat malgrat que s’ha premut el gallet», va dir el president, Alberto Fernández. Nombroses persones es van dirigir cap al domicili de la vicepresidenta, al ‘coquero’ barri de Recoleta de la ciutat de Buenos Aires al crit de «si la toquen» (a Kirchner) «hi haurà ‘quilombo’ [merder]».

Unànime rebuig internacional de l’intent de magnicidi contra Cristina Fernández de Kirchner «L’episodi commou tot el poble. Aquest atemptat mereix la més enèrgica repulsa de la societat. Aquests fets afecten la nostra democràcia. Estem obligats a recuperar la nostra convivència», va dir també el mandatari. «Aquest és un fet d’una gravetat institucional i humana extrema. La pau social ha sigut alterada. És necessari desterrar l’odi dels discursos polítics i mediàtics», va afegir. Fernández va decretar divendres dia no feiner perquè la societat surti al carrer a expressar el seu rebuig a la violència. El mandatari va demanar a la jutge que està a càrrec de les investigacions que «preservi» la vida de l’atacant. Fernando Sabag Montiel, d’origen brasiler, té 35 anys, antecedents per tinença d’armes i episodis de violència. Les primeres investigacions intenten determinar si va actuar sol o si formava part d’una xarxa. Se li ha decomissat el telèfon mòbil. El març passat, la vicepresidenta va ser objecte d’un altre atac. El seu despatx al Senat va ser parcialment destruït per pedrades llançades des de l’exterior. Fernández de Kirchner no era allà, però va assegurar que «algú» havia «planificat» aquesta acció. A més, en diverses manifestacions de la dreta es van exhibir bosses mortuòries amb els noms de dirigents del Govern, guillotines i simulacions d’execució a la forca. Impacte regional Diversos presidents i líders llatinoamericans van condemnar els fets. El xilè Gabriel Boric va repudiar «l’intent d’assassinat» i va cridar a resoldre els problemes polítics a través del diàleg i no amb les armes» com va passar a l’Argentina. «Condemnem el covard intent de magnicidi contra la nostra germana @CFKArgentina. Tota la nostra solidaritat amb la vicepresidenta. La Pàtria Gran està amb tu, germana», va dir l’exmandatari bolivià Evo Morales. «Estem alleujats de saber que la vicepresidenta Cristina Fernández està bé. Els Estats Units s’uneixen a l’Argentina i a tota la gent pacífica en el rebuig de la violència, l’extremisme i l’odi a tot arreu», va dir l’ambaixador dels Estats Units a Buenos Aires, Marc R. Stanley. ¿Qui és Fernando Sabag Montiel, l’home que ha intentat atemptar contra Cristina Kirchner? La casa de Fernández de Kirchner és des de fa diversos dies escenaris de manifestacions dels seus seguidors, que repudien la causa judicial per la qual li han demanat 12 anys de presó i és considerada pel kirchnerisme com un intent de proscripció política. La vicepresidenta té més de 500 denúncies als tribunals. L’oficialisme assegura que cap es basa en proves. En aquest context, en el qual abunden fins i tot demandes de pena de mort contra Fernández de Kirchner, ha tingut lloc aquest episodi insòlit. «És un enorme grau de bogeria i odi el que es va intentar fer contra la vicepresidenta», va assenyalar el seu fill i diputat nacional, Máximo Kirchner. Diferents integrants del peronisme, en el poder, van repetir idees similars. El moviment obrer ha cridat a mobilitzar-se i a cessar l’activitat aquest divendres. La Confederació General del Treball va responsabilitzar dels fets el «discurs d’odi» de l’oposició de dretes i certs mitjans de comunicació. L’expresident Mauricio Macri, enverinat rival de Fernández de Kirchner, va reclamar «un immediat i profund esclariment per part de la justícia». Uns 50 senadors del peronisme i l’oposició van acordar donar una resposta institucional davant els fets. Tanmateix, Patricia Bullrich, la dirigent del partit de Macri que expressa les posicions més dures de la dreta, va criticar Fernández: «Està jugant amb foc: en comptes d’investigar seriosament un fet de gravetat, acusa l’oposició i la premsa, i decreta una fira per mobilitzar militants. Converteix un acte de violència individual en una jugada política. Lamentable».