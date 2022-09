Com era d’esperar, la missió dels inspectors de l’<strong>Agència Internacional per a l’Energia Atòmica </strong>(AIEA) a la planta nuclear de Zaporíjia arrenca amb controvèrsia. Energoatom, l’agència ucraïnesa per a l’energia atòmica, ha denunciat l’aturada dels dos reactors encara en funcionament, poques hores abans de l’arribada dels funcionaris internacionals. Durant les últimes hores, els voltants de la central han viscut una reactivació de les accions bèl·liques, amb els dos bàndols culpant-se mútuament de llançar provocacions davant la transcendental visita.

Els bombardejos han provocat el retard de la missió, que va ser vista entrant a la central cap a les 16.15, hora local, una hora menys a Espanya. Segons l’agència Reuters, alguns dels inspectors van abandonar les instal·lacions una hora i quart després, incloent Rafael Mariano Grossi, director de l’AIEA al capdavant de la delegació. Segons han avançat fonts ucraïneses a l’agència de notícies, «la missió fins i tot pot ser més curta» del que s’esperava.

El mateix Grossi ha declarat durant el matí als reporters que estava al corrent de l’increment de l’activitat militar als voltants de la planta, però que seguiria endavant amb els plans de visita donada la seva importància. Rússia ja havia donat a entendre que només concediria un dia als inspectors per vigilar la planta, una cosa que va ser rebutjada pels membres de l’equip de l’ONU, que exigien més temps. A més, l’organització pretén establir una guàrdia permanent per garantir la seguretat de les instal·lacions i vigilar que no es converteixi en moneda de canvi del conflicte bèl·lic. «Si podem establir una presència permanent, la missió serà prolongada; aquesta primera etapa ens portarà uns quants dies», ha previngut Grossi.

Accions bèl·liques

Passi el que passi, la veritat és que la visita ha vingut precedida de nombroses accions bèl·liques, amb un origen impossible de determinar. Moscou ha assegurat que havia neutralitzat una temptativa de les forces ucraïneses d’aconseguir el control de la central, mentre que el governador prorús de Zaporíjia, una província parcialment ocupada per les tropes russes, Ievgueni Babitski, ha denunciat un suposat atac ucraïnès amb artilleria contra la localitat d’Enerhodar, pròxima a la planta, en què, segons la seva versió, haurien mort tres persones i cinc més van resultar ferides. Les autoritats de Kíiv acusen els seus enemics de convertir la central en una base militar i obrir foc des de l’interior contra les seves posicions, sabent que no respondran per la perillositat de la situació. Fins i tot afirmen que la part russa ha arribat a disparar deliberadament contra les instal·lacions nuclears, malgrat el risc que això comporta per als soldats que hi tenen desplegats. La central nuclear de Zaporíjia és la més gran d’Europa, i produeix prop de la meitat de l’energia elèctrica que generen les centrals al país eslau