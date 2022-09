Els advocats de l’expresident dels Estats Units Donald Trump (2017-2021) van indicar aquest dimecres davant la jutge que porta el cas que els documents classificats trobats a la seva mansió de Mar-a-Lago (Florida, EUA) es trobaven en un lloc segur. En un escrit presentat davant la magistrada, els advocats van indicar que era una cosa «esperable» que entre els documents presidencials que Trump es va emportar de la Casa Blanca hi hagués material classificat precisament per la naturalesa del càrrec que aquest va ocupar.

La jutge Aileen Cannon va citar aquest dijous els advocats de Trump i del Departament de Justícia dels EUA a una audiència a West Palm Beach (Florida) per tractar la demanda feta per l’expresident perquè un pèrit independent supervisi el cas originat pel registre realitzat per l’FBI a la seva mansió de Florida a la recerca de documents oficials. Trump ha sol·licitat, a més, un rebut més detallat del decomissat i la devolució d’allò que no estigués inclòs en l’ordre judicial que va autoritzar el registre.

La jutge Cannon s’ha mostrat disposada a designar un pèrit que supervisi la inspecció de Mar-a-Lago, la mansió i club privat de Trump a Palm Beach, on té el seu domicili legal, però abans de prendre una decisió escoltarà les parts. L’audiència en els tribunals federals de West Palm Beach es portarà a terme dos dies després que el Departament de Justícia (DOJ) comuniqués a la jutge la possible comissió d’un delicte d’«obstrucció» pel maneig de documents classificats a Mar-a-Lago. Segons el DOJ, alguns dels documents trobats en un registre realitzat el 8 d’agost van ser «probablement ocultats i trets» d’un dipòsit.

El Govern nord-americà havia requerit de manera reiterada a Trump que si s’havia emportat de la Casa Blanca documents classificats els entregués, però l’entorn de l’expresident va respondre amb evasives. En el registre els agents de l’FBI van trobar <strong>més de 100 documents classificats</strong> que Trump no havia entregat a les autoritats malgrat els requeriments.

El document de més de 50 pàgines (incloent-hi annexos) presentat pel DOJ a la jutge Cannon dimarts a la nit ofereix una cronologia de la gestió del material després requisat des que Trump va abandonar la Casa Blanca el gener del 2021. D’acord amb l’escrit, l’emmagatzematge d’aquests documents no està protegit per la figura del Privilegi Executiu que li correspondria en qualitat de president, sinó que haurien d’haver estat emmagatzemats, com mana la llei, als Arxius Nacionals.