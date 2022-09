Un inventari detallat del material confiscat per agents de l’FBI al registre de la residència de Donald Trump a Mar-a-Lago veurà la llum pròximament i obrirà la porta a més detalls sobre quins materials es va emportar l’expresident dels Estats Units irregularment a Florida després d’abandonar la Casa Blanca. La jutge federal Aileen Cannon ha adoptat la decisió aquest dijous en una vista, que estava centrada en la petició de Trump que es nomeni un «pèrit especial» per revisar aquest material.

En aquest tema central del supervisor independent, la jutge no ha anunciat una decisió després de l’audiència d’aquest dijous, però ha assegurat que la comunicarà per escrit «en algun moment». Durant la vista, a més, ha donat senyals que ratifiquen la seva tendència a aprovar la petició, preguntant en un moment donat als advocats del Departament de Justícia que s’hi oposen: «¿quin seria el mal?»

La magistrada ha admès també que està considerant, decideixi el que decideixi sobre el pèrit, permetre que agents de la comunitat d’intel·ligència, però no de l’FBI o del Departament de Justícia, continuïn revisant els documents.

Dues versions

Els advocats de Justícia han demanat repetidament a Cannon que no interrompi les seves indagacions criminals, fent l’èmfasi en el fet que el registre va ser realitzat amb una autorització judicial per obtenir «proves de tres delictes federals significatius», amb referència a la violació de la llei d’espionatge i dos estatuts penals més.

Mentrestant, la defensa de Trump minimitza la transcendència de les irregularitats potencials comeses per l’expresident al endur-se a l’abandonar la Casa Blanca documents, incloent-ne de classificats i d’«alt secret», que hauria d’haver deixat en mans del Govern. A l’audiència d’aquest dijous, un d’aquests advocats, per exemple, ha comparat el conflicte sobre el material amb «una disputa per un llibre no tornat a temps a una biblioteca». El lletrat també ha acusat el Departament de Justícia d’estar «criminalitzant» la llei d’arxius presidencials, que, segons ha dit, contempla les negociacions entre un expresident i els Arxius Nacionals.