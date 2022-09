Els Estats Units endureixen els seus esforços per limitar les capacitats militars de la Xina i Rússia. El Govern de Joe Biden prohibirà la venda de xips sofisticats a dos dels seus principals rivals, una mesura que escala la guerra freda tecnològica entre les dues potències i que també respon a l’escalada de tensió a Taiwan.

Les restriccions de la Casa Blanca bloquejarà la venda dels semiconductors d’alta gamma de les companyies Nvidia i Advanced Micro Devices, uns models essencials per a la construcció de superordinadors i de sistemes d’Intel·ligència Artificial (IA). Tot i que aquestes tecnologies van començar aplicant-se al món dels videojocs, en l’última dècada s’ha normalitzat el seu ús tant per al desenvolupament d’armes intel·ligents com per als sistemes de vigilància. La Xina, per exemple, utilitza el reconeixement facial impulsat per l’IA per reprimir els uigurs, la minoria musulmana del país.

La decisió de Washington té com a principal objectiu minvar l’accés de Pequín a tecnologia que pugui destinar a usos militars. A més, en els últims anys el règim xinès ha reforçat la seva capacitat com a fabricant de semiconductors, una indústria essencial tant per a l’electrònica de consum com per a la <strong>tecnologia militar</strong>, aeroespacial o sanitària mentre que els EUA han anat perdent pes.

Pugna tecnològica

Aquesta posició inquieta l’administració Biden, que ha impulsat una sèrie de mesures legislatives per guanyar múscul i disminuir els seus rivals. Entre elles, la llei que destinarà 52.000 milions de dòlars a subsidis per incentivar la construcció de fàbriques de xips al país. Per fer-ho, els EUA tenen com a aliat Taiwan, la superpotència més gran en la manufactura de xips i, al seu torn, un territori que la Xina reclama com a propi. L’aliança ha sigut font d’importants tensions econòmiques i geopolítiques, ja que el gegant asiàtic depèn de l’illa per a la fabricació dels semiconductors més avançats. Seguint els passos iniciats per Donald Trump, Washington també ha restringit l’accés a aquests models més sofisticats a empreses xineses com Huawei.

Amb aquesta decisió, Biden escala una pugna tecnològica que Pequín ha descrit com una «mentalitat de la Guerra Freda» que perjudicarà la seva cooperació econòmica i científica. «Tindran un impacte en l’estabilitat de les cadenes industrials i de subministrament globals i en la recuperació de l’economia mundial», ha advertit el Ministeri de Comerç de la Xina.

Frenar la capacitat militar xinesa

Nvidia va assenyalar que les restriccions imposades per la Casa Blanca afectaran el seu negoci, que en el segon trimestre d’aquest any va generar uns 400 milions de dòlars en ingressos. Amb tot, les accions dels EUA poden anar més enllà d’aquestes dues companyies. Segons han assenyalat fonts del sector al ‘New York Times’, altres empreses que fabriquen eines o software de disseny han sigut avisades que no podran exportar tecnologia d’alta gamma a la Xina.

El Departament de Comerç ha remarcat que en el futur podran prendre noves mesures per impedir l’adquisició i l’ús per part de la Xina de tecnologia nord-americana en el context del seu programa de fusió militar-civil per alimentar els seus esforços de modernització militar, portar a terme abusos dels drets humans i permetre altres activitats malignes».