Els ministres d’Exteriors de la Unió Europea (UE) han arribat aquest dimecres a un acord polític pel qual donen suport suspendre l’acord sobre la facilitació d’expedició de visats que la UE va firmar amb la Federació Russa el 2007.

L’anuncia l’ha fet l’alt representant de la Unió per a Afers Exteriors, Josep Borrell, durant la roda de premsa posterior a la reunió informal de titulars d’Exteriors dels Vint-i-set celebrada a Praga.

La suspensió de l’acord no suposaria una prohibició total dels visats, però dificultaria i encariria els tràmits que els ciutadans russos han de formalitzar per obtenir un permís per a estades de 90 dies.