Les forces ucraïneses i russes s’han tornat a acusar aquest dimecres de bombardejar Energodar, la ciutat més pròxima a la central nuclear de Zaporíjia durant la jornada en què s’espera que inspectors de l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (AIEA) visitin la planta per supervisar-ne l’estat. Evhen Ievtuixenko, cap de l’administració de Nikopol, ha declarat a Telegram que l’exèrcit rus ha bombardejat la ciutat, a l’altre costat del riu Dniéper. «La situació amb aquestes provocacions és perillosa», ha afegit en el missatge.

Ievtuixenko ha afirmat que els russos, que controlen la ciutat i la central nuclear, han atacat la localitat amb la intenció de culpar les forces ucraïneses. «L’objectiu d’aquest espectacle és crear una imatge corresponent per a la missió de l’AIEA», ha dit. Dmitró Orlov, alcalde pro Kíiv d’Energodar, actualment exiliat, ha publicat per la seva part a Telegram imatges del consell municipal de la ciutat amb la façana danyada.

Des de Moscou el ministeri de Defensa de Rússia ha rebatut les acusacions al culpar Ucraïna d’intentar frustrar la missió de l’AIEA amb nous atacs contra la instal·lació. «El règim de Kíiv va continuar les seves provocacions el 30 d’agost per fer fracassar la missió de l’AIEA i crear una amenaça de desastre tecnològic a la central nuclear de Zaporíjia», ha dit el portaveu castrense, Ígor Konaixénkov.

Segons Konaixénkov, durant un bombardeig contra la central s’ha impactat a l’edifici de reciclatge de residus radioactius sòlids. «La unitat d’artilleria de l’enemic va ser aixafada amb el foc de resposta», ha dit abans d’afegir que els nivells de radiació en la planta atòmica són dins de la norma.

Missió de l’AIEA

La situació ha avivat la preocupació mundial entorn de la seguretat de la planta. El cap de l’AIEA, Rafael Grossi, ha viatjat fins al lloc per inspeccionar la instal·lació amb un equip de 13 persones. La central nuclear més gran d’Europa està sota control rus des del març i, des d’aleshores, s’ha convertit en una peça essencial en la guerra que lliuren els dos països. Des de fa mesos, tant Rússia com Ucraïna s’acusen dels atacs contra la planta.

Segons informen les agències ucraïneses, la missió d’aquest dimecres mirarà d’establir una representació permanent a la instal·lació. Així ho ha confirmat el viceministre d’Exteriors rus Andrei Rudenko, que ha explicat que la proposta de l’AIEA «s’està discutint».

Acusacions de Zelenski

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va acusar ahir a la nit Rússia de no aturar les «provocacions» als llocs per on els inspectors han de passar per arribar a la central de Zaporíjia. «La situació a la ZNPP (central nuclear de Zaporíjia) i a Energodar, als voltants, continua sent extremadament amenaçadora. Els ocupants no abandonen la planta, continuen bombardejant i no retiren les seves armes i municions del territori de la central nuclear. Intimiden el personal de la nostra planta. El risc d’un desastre de radiació a causa de les accions russes no disminueix ni una sola hora», va dir Zelenski en el seu habitual discurs nocturn.