El mateix president rus Vladímir Putin sempre felicitava els aniversaris a Mikhaïl Gorbatxov abans de la seva mort, aquest dimarts a la nit. L’última celebració de l’exlíder soviètic va ser el passat 2 de març, en què el líder rus el va felicitar d’aquesta manera: «Vostè va viure una vida llarga i plena, i s’ha guanyat un gran prestigi i reconeixement. És gratificant que en el dia d’avui el seu treball polifacètic hagi contribuït a la implementació de projectes necessaris de caritat, socials i educatius».

La relació entre tots dos va ser sempre cordial, però no amistosa. I això tindrà una traducció immediata en fets durant els pròxims dies: Mikhaïl Gorbatxov no rebrà funeral d’estat quan sigui enterrat al cementiri moscovita de Novodevitxi, segons ha informat aquest matí l’agència Interfax. Altres dirigents russos i soviètics sí que van rebre aquest tracte, com és el cas de Borís Ieltsin, el primer president de la Federació Russa i Konstantin Txernenko, el seu antecessor en el lideratge de la Unió Soviètica.