Els ministres de Relacions Exteriors dels països de la Unió Europea (UE) han iniciat avui a Praga una discussió sobre la suspensió de l’acord de facilitació de visats entre el bloc i Rússia, que data del 2007, com a resposta a la seva <strong>invasió </strong>militar <strong>d’Ucraïna</strong>, país amb el qual segueix en <strong>guerra</strong> més de mig any després de l’atac.

En aquesta reunions, que acabaran dimecres, els Vint-i-set hauran d’ajustar unes posicions que, fins ara, es troben bastant allunyades. I és que mentre països com Polònia, la República Txeca o les repúbliques bàltiques han demanat una prohibició total dels visats per a turistes russos, Alemanya s’oposa a aquesta mesura. Tanmateix, segons el canal Deutsche Welle, Berlín proposarà durant la reunió suspendre l’acord de facilitació de visats amb Rússia. Falta per conèixer quina posició adopten països on el turista rus és més present com Espanya, França, Itàlia, Grècia o Portugal.

D’acord amb la informació proporcionada per un diplomàtic europeu, la idea és iniciar al mes de setembre el procediment de suspensió d’aquest acord, per completar-lo a l’octubre. «No podem mantenir la política de visats com fins ara», assegura el diplomàtic. Segons la seva visió, l’acord sobre facilitació de visats amb Rússia «serà el primer pas», i va afegir que la mesura és tot un símbol.

«El turisme no és un dret humà», va afegir el diplomàtic, per a qui un pròxim paquet de sancions de la UE a Rússia podria ja incloure la congelació de l’acord sobre vises. Tanmateix, va afegir que la mesura inclouria excepcions relacionades amb la societat civil russa, casos humanitaris i estudiants.

Com a part de les sancions a Rússia per la guerra a Ucraïna, la UE ja va adoptar restriccions de visat a alts funcionaris russos o empresaris pròxims al govern, però la discussió ara se centra en el bloqueig a les vises de turisme, una idea que genera agres diferències.