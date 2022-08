La ministra de Salut de Portugal, Marta Temido, ha presentat la dimissió aquest dimarts de matinada després de diversos mesos a la corda fluixa. La pressió dels sindicats de metges ha fet efecte finalment després de diverses reunions en què la ministra no va aconseguir donar resposta a les seves demandes, entre les quals resoldre la falta de personal als serveis d’urgències de desenes d’hospitals, principalment a l’àrea d’obstetrícia. Una escassetat de personal que ha obligat a desviar pacients a altres hospitals, entre ells una dona embarassada que va morir la setmana passada poc després d’anar a un hospital de Lisboa on no hi havia places disponibles. Mesos abans, una altra dona embarassada va perdre el fill després d’anar a unes urgències que estaven tancades.

La lluita entre Temido i els sindicats s’havia anat agreujant des de finals de l’any passat, quan la pandèmia va començar a donar una treva als hospitals. Va ser en aquell moment quan els sanitaris, exhaustos després de mesos de lluita contra la Covid-19 i amb centenars d’hores extres a l’esquena, van decidir plantar-se davant una situació que consideren insostenible. L’Executiu lusità ha intentat donar resposta a les exigències dels metges, amb la millora de les retribucions per les hores extraordinàries i amb l’aprovació d’un nou estatut del Servei Nacional de Salut (SNS), que mira de millorar la coordinació entre hospitals i que dona més autonomia als centres per contractar personal.

Els canvis aprovats pel Govern, tanmateix, no han sigut suficients per mantenir Temido al càrrec, tot i que António Costa encara no ha nomenat un substitut i tot apunta que no serà una successió ràpida. En un comunicat emès aquesta matinada, el primer ministre ha agraït la feina feta per la fins ara titular de Salut, que va accedir al càrrec el 2018, especialment durant el període excepcional de combat contra la pandèmia del coronavirus. Temido ha sigut una dels caps més visibles del Govern de Costa durant la pandèmia i una de les persones fortes del seu equip, en què fins i tot va arribar a sonar com una possible successora del primer ministre malgrat que tot just fa un any que està afiliada al Partit Socialista.

Crítiques d’oposició i sindicats

Tant els sindicats de metges com els representants de l’Ordre de Metges i d’Infermers han reaccionat positivament a la dimissió de Temido, que acusen de no haver sabut donar resposta als greus problemes que han assolat la sanitat portuguesa. «La ministra de Salut vivia en una realitat diferent quan deia que no hi havia falta de metges», ha assegurat el president del Sindicat Independent de Metges, Jorge Roque da Cunha, a CNN Portugal. Unes declaracions que ha secundat el president de l’Ordre de Metges, Miguel Guimarães, també al mateix canal. «La ministra no ha aconseguit trobar solucions als gravíssims problemes que hi ha actualment a l’SNS», ha afirmat.

L’oposició tampoc ha trigat a reaccionar a la dimissió i ha aprofitat per carregar contra el Govern de Costa, que compta amb una majoria absoluta còmoda al Parlament des de les eleccions del gener passat. «Ha hagut de morir una mare perquè la ministra dimitís. Aquesta dimissió representa el fracàs de la política de salut del Govern socialista, marcada per l’arrogància i la irresponsabilitat», ha assegurat Miguel Pinto Luz, vicepresident del principal partit de l’oposició, el conservador PSD. Per la seva banda, el president de la República, ha assegurat en un comunicat que espera la demanda formal de dimissió i rebre la proposta del seu successor en el càrrec.