La Xina i Rússia realitzaran maniobres bèl·liques conjuntes en els exercicis Vostok 2022. Moscou ha anunciat aquest dilluns que iniciarà maniobres militars a l’est del país amb el país asiàtic, una cooperació que arriba en un moment d’accentuada tensió amb Occident per la invasió russa d’Ucraïna i la visita de Nancy Pelosi a Taiwan.

El ministeri de Defensa rus ha anunciat que les maniobres Vostok 2022 es realitzaran de l’1 al 7 de setembre en diversos llocs de l’extrem orient de Rússia i al mar del Japó. Hi participaran més de 50.000 soldats, 140 avions i 60 vaixells de guerra, segons la mateixa font. Al costat de Moscou i Pequín també prendran part en les maniobres tropes de diverses nacions exsoviètiques i també de l’Índia, Laos, Mongòlia, Nicaragua i Síria.

El ministeri ha assenyalat que, durant els exercicis bèl·lics, les armades russa i xinesa practicaran «accions conjuntes per protegir les comunicacions marítimes, les zones d’activitat econòmica marina i el suport a les tropes de terra en les zones litorals».

Les maniobres són una mostra més del creixent acostament entre Moscou i Pequín, que s’ha enfortit arran de la invasió russa d’Ucraïna. La Xina s’ha negat rotundament a criticar les operacions de Putin i culpa els Estats Units i l’OTAN de provocar Moscou. Pequín també ha criticat les sancions imposades al gegant rus.

En contrapartida pel seu suport, Rússia va recolzar la postura xinesa després de la visita de Pelosi a Taiwan que va revifar les tensions amb els Estats Units. El president rus, Vladímir Putin, va assegurar que la visita de la congressista nord-americana a l’illa era part de «suposats esforços per fomentar la inestabilitat mundial».

En els últims anys, els dos països han realitzat conjuntament exercicis navals i patrulles amb caces bombarders sobre el mar del Japó i el mar de la Xina. L’any passat, per primera vegada, un contingent de tropes russes es va desplegar en territori xinès per realitzar maniobres conjuntes. Tradicionalment, tant Rússia com la Xina han rebutjat la possibilitat de forjar una aliança militar. Però actualment Putin assegura que no es pot descartar aquesta possibilitat.