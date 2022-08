Les autoritats prorusses de la regió ucraïnesa de Zaporíjia han denunciat aquest dissabte nous atacs a prop de la central atòmica, mentre l’agència nuclear ucraïnesa, Energoatom, ha informat que els dos reactors en actiu de la planta ja estan en funcionament. «En aquests moments hem registrat nou atacs d’artilleria de part de les formacions armades de l’Exèrcit ucraïnès als afores de la ciutat d’Enerhodar, a prop de la planta», ha informat l’administració local al seu canal de Telegram.

Aquests atacs s’haurien efectuat amb peces d’artilleria de 155 mil·límetres de calibre, subministrades en el seu moment a Kíiv pels Estats Units, precisa. La nota afegeix que ahir a la nit cinc bombardejos més també van afectar els voltants de la central nuclear més gran d’Europa, objecte d’atacs des de fa setmanes de què s’acusen tots dos bàndols.

Al seu torn, Energoatom ha informat a Telegram que el segon reactor de la planta ja ha sigut reconnectat a la xarxa general després que per primera vegada en la seva història les dues unitats fossin desconnectades dijous a causa dels continus atacs contra les línies elèctriques que alimenten les instal·lacions. «La central de Zaporíjia, malgrat les nombroses provocacions perpetrades pels ocupants, continua operant en el sistema energètic d’Ucraïna i cobrint les necessitats elèctriques del país», assenyala. I elogia com a «herois» els operadors de la planta per assumir la responsabilitat de la seguretat nuclear d’Ucraïna i Europa.

A l’espera de la missió

El president d’Ucraïna, <strong>Volodímir Zelenski, </strong>va emplaçar ahir a la nit l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica (AIEA) que arribi «com més aviat millor» a la central per evitar nous riscos. «La situació continua sent molt arriscada i perillosa. Qualsevol repetició dels esdeveniments d’ahir, és a dir, qualsevol desconnexió de la planta de la xarxa, qualsevol acció per part de Rússia que podria desencadenar el tancament dels reactors, posarà novament la planta a un pas del desastre», va assegurar en el seu tradicional discurs nocturn.

Zelenski va remarcar que els científics nuclears del seu país han aconseguit protegir la planta «del pitjor dels casos, que constantment està sent provocat per les forces russes.» «Per això és tan important que les tropes russes es retirin de la planta i de les zones veïnes i que desaparegui l’amenaça de bombardeig de la planta mateixa o de les línies elèctriques que hi estan connectades», va assenyalar

La missió podria arribar a territori ucraïnès «en els dies vinents» després que el director general de l’AIEA, Rafael Grossi, confirmés un principi d’acord amb Kíiv i Moscou, que s’oposa, en canvi, que la presència de l’agència de l’ONU sigui permanent. Rússia va bloquejar l’acord divendres en la desena conferència de revisió del Tractat de No Proliferació precisament a causa de la central de Zaporíjia, sota control de les seves tropes des del març, ja que Occident exigeix la completa desmilitarització de la zona. Moscou, que ha creat un corredor terrestre entre el Donbass i l’annexionada península de Crimea a través de les regions de Zaporíjia i Kherson, es nega a cedir el control de la planta.