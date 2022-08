Josep Alsina, un dels contactes catalans del filòsof i activista rus Aleksandr Duguin, no té cap vincle amb Societat Civil Catalana (SCC). L’entitat certifica que «Josep Alsina no és cofundador ni soci de Societat Civil Catalana, ni hi té cap tipus de relació».

Duguin, a qui s’ha anomenat «el Rasputin de Putin» i que és un dels ideòlegs de la invasió russa d’Ucraïna, va perdre la seva filla Daria la setmana passada, quan un atemptat amb bomba va fer esclatar el cotxe en què viatjava.

Un altre dels contactes de l’influent activista rus a Espanya és Jordi de la Fuente, antic membre destacat del ja dissolt partit naziofeixista Moviment Social Republicà (MSR) i actual vicesecretari d’organització de Vox a Barcelona, on opera com a home de confiança d’Ignacio Garriga, líder del partit en el Parlament. «Descansa en pau, guerrera», va tuitejar diumenge al matí en una clara referència a Dúguina. Poc després va esborrar el tuit.

Els vincles de De la Fuente amb Duguin, que lloa com un «mestre», van molt més enllà dels tuits esborrats, ja que ha escrit els pròlegs en espanyol de tres llibres del filòsof rus. En un s’exposa el neoeurasianisme, visió geopolítica que advoca per l’imperialisme revengista rus i la reconquesta dels territoris «perduts» de la dissolta Unió Soviètica, que sí que ha influït, en accions militars del Kremlin, com la invasió d’Ucraïna, país del qual Duguin va demanar «destruir la seva identitat». El 2014, De la Fuente va col·laborar com a «expert» al canal RT, controlat per l’Estat rus, per parlar sobre les revoltes contra el govern de Kíiv i acusar-ne Occident.

Rebuig de la democràcia liberal

El rebuig de Duguin de les idees liberals –des de negar els drets humans fins a criminalitzar el multiculturalisme i la diversitat sexual– ha seduït especialment l’extrema dreta nacionalista. L’ideòleg rus va descriure aquestes societats obertes com un «pantà», terme que va recollir i va popularitzar Donald Trump i a què també ha recorregut Hermann Tertsch, eurodiputat de Vox. Malgrat les seves marcades diferències, Duguin i la cúpula del partit ultraconservador coincideixen en la conspiració que veu la mà negra del magnat jueu George Soros en l’acollida de migrants. El 2019, De la Fuente va participar activament en l’atac xenòfob a un centre de menors migrants al Masnou pel qual la Fiscalia va demanar dos anys i dos mesos de presó.

Una altra figura clau en la difusió de la ideologia reaccionària de Duguin és Juan Antonio Llopart, exlíder del MSR i condemnat a presó el 2009 per propagar idees genocides –tot i que després el Tribunal Suprem en va anul·lar la condemna– que en els últims anys ha redirigit el seu activisme polític a través de la publicació d’aquestes teories a Ediciones Fides. Aquesta editorial, que controla, organitza anualment unes jornades d’exaltació ultra en què participen formacions com ara la Falange. Una de les últimes visites de Duguin a Espanya, el novembre del 2018, va ser en aquest acte. Llopart s’ha referit a l’assassinada Dúguina com a «heroïna» i «màrtir».