Emissaris de la Unió Europea (UE) i dels Estats Units miren de trobar una solució per evitar noves tensions entre Kosovo i Sèrbia, quan falta una setmana perquè venci una moratòria per a l’aplicació d’unes mesures administratives kosovars que els serbis rebutgen perquè consideren una provocació.

«Volem que les dues parts es comprometin que no hi haurà violència», va declarar aquest divendres a Belgrad l’enviat nord-americà per als Balcans Occidentals, Gabriel Escobar, segons va informar Radio Free Europe (RFE).

Escobar i el mediador de la Unió Europea, Miroslav Lajcak, van celebrar aquesta setmana una sèrie de reunions amb les autoritats kosovars i sèrbies en un intent de superar la tensió actual. Lajcak va indicar a Twitter que «els contactes continuaran» i que espera que «s’estigui en el bon camí».

Les negociacions de normalització entre Sèrbia i Kosovo, la seva antiga província que va proclamar el 2008 la independència però que Belgrad no reconeix, es porten a terme sota l’empara de la UE des del 2011, amb pocs avenços i tensions freqüents.

Pressions internacionals

Pristina va anunciar que l’1 de setembre aplicarà la seva decisió de prohibir documents d’identitat i matrícules de cotxes sèrbies al seu territori, després d’haver-la posposat un mes davant les pressions internacionals arran de les fortes tensions que es van viure a finals de juliol.

La decisió va provocar llavors bloquejos dels passos fronterers i les carreteres al nord de Kosovo, poblat majoritàriament per serbi kosovars, i un augment de la fricció sobre el terreny.

La missió KFOR de l’OTAN, encarregada de vigilar la seguretat a Kosovo després de la guerra del 1998-1999, va augmentar la presència al nord del país per prevenir una eventual escalada.

Una reunió a mitjans de mes a Brussel·les entre el president serbi, Aleksandar Vucic, i el primer ministre kosovar, Albin Kurti, no va portar avenços, tot i que Lajcak i Escobar van continuar amb els seus contactes.

Document temporal kosovar

Segons les mesures de Pristina, les persones que entrin a Kosovo amb carnets d’identitat emesos per Sèrbia rebran un document temporal kosovar, vàlid durant 90 dies.

La mesura afecta els serbis kosovars, molts dels quals no tenen els documents de Kosovo i que denuncien que la mesura els complicaria la vida.

A més, les matrícules de cotxes emeses per Sèrbia per a ciutats kosovars amb majoria sèrbia hauran de ser substituïdes per les oficials de Kosovo.

Pristina ho veu com unes «mesures de reciprocitat», ja que Belgrad fa el mateix, mentre que segons Sèrbia violen uns acords previs.

Escobar va declarar aquest divendres que ha vist «una gran preocupació pels serbis a Kosovo i un gran problema de confiança» entre les parts, però que espera un acord sobre les mesures.

«Espero que la vida quotidiana de les persones al nord de Kosovo l’1 de setembre no s’agreugi i que visquin en pau, sense la necessitat de procediments administratius addicionals per arribar a casa. Confio que ho aconseguirem», va dir l’emissari nord-americà, segons RFE.