La regió etíop de Tigre s’enfronta a una greu crisi humanitària provocada per la gana, com a conseqüència de la guerra que la zona pateix des de fa vuit mesos i que enfronta el Govern etíop i el Front d’Alliberament del Poble de Tigre. Segons l’ONU, més de 400.000 persones «han creuat el llindar de la fam» i l’organització demana una acció humanitària urgent per ajudar els milions de persones afectades pel conflicte armat.

Ramesh Rajasingham, secretari general adjunt interí per a Afers Humanitaris i Coordinador de Socors i Emergència de l’ONU, va assenyalar aquesta setmana al Consell de Seguretat que la situació havia «empitjorat dramàticament» a mesura que el conflicte s’havia revifat en les últimes setmanes, ja que el mes passat els rebels van llançar una gran contraofensiva i van reprendre la capital regional, Mekele. Reestablir la comunicació La setmana passada van ser destruïts dos ponts clau que permetien l’entrada d’ajuda a la regió, cosa que va generar acusacions que el Govern etíop buscava interrompre l’assistència humanitària, recriminacions que va negar. «Es perdran vides si les rutes de subministrament a Tigre no es reobren per complet i les parts en conflicte continuen interrompent o posant en perill la lliure circulació de les mercaderies per al programa d’aliments i altres serveis d’emergència», assenyalen des de l’ONU. Segons afirmen des de les Nacions Unides, «s’estima que més de 400.000 persones han creuat el llindar i 1,8 milions més són a punt de la fam. Alguns suggereixen que les xifres són encara més grans. 33.000 nens estan greument desnodrits. La vida de moltes d’aquestes persones (a Tigre) depèn de la nostra capacitat per arribar-hi amb aliments, medicines, subministraments nutricionals i una altra assistència humanitària», va afegir el representant de l’organització. Un conflicte enquistat La sotssecretària general per a Assumptes Polítics del Consell de Seguretat de l’ONU, Rosemary DiCarlo, va instar divendres el grup militar de Tigre a recolzar «immediatament i completament» l’alto el foc. El novembre passat el primer ministre, Abiy Ahmed, guanyador del Premi Nobel de la Pau 2019, va enviar tropes a Tigre per detenir i desarmar els líders del Front d’Alliberament del Poble de Tigre, i va declarar un alto el foc unilateral que no sembla que s’hagi respectat. Des dels Estats Units estimen que 900.000 persones ja estarien «experimentat malalties provocades per la fam», assenyalen en un comunicat difós per l’agència Europa Press. El Programa Mundial d’Aliments (PMA) de l’ONU afirma que 5,2 milions de persones, el 91% de la població de Tigre, necessita assistència alimentària d’emergència.