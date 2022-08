El financer Steven Hoffenberg, responsable d’un dels fraus més grans en la història dels Estats Units i soci durant molt temps del mort magnat Jeffrey Epstein, ha sigut trobat mort al seu apartament de Connecticut als 77 anys, van informar dijous alguns mitjans locals.

El diari ‘Daily Mail’, que cita fonts policials, explica que els agents de la policia van acudir a la vivenda després de la trucada d’un amic de Hoffenberg que estava preocupat i van trobar el cadàver en descomposició, de manera que se sospita que estava mort des d’almenys feia una setmana.

«Tot indica que es tracta de Hoffenberg. No hi ha res que suggereixi que no ho sigui. Estem esperant els registres dentals», va dir per la seva banda al ‘New York Post’ el portaveu policial local. Segons les fonts policials, no hi havia signes visibles de violència, però la causa de la mort encara no ha sigut confirmada.

Sense confirmar que es tractava de Hoffenberg, el Departament de Policia de Derbi, a Connecticut, va comunicar dijous que dimarts a la nit es va trobar un cadàver en una vivenda de la localitat i que s’està portant a terme un procés forense per identificar-lo.

Segons la policia, una autòpsia inicial no va mostrar cap traumatisme, però la causa oficial de la mort està pendent d’un estudi toxicològic.

Frau a 3.000 inversors

Hoffenberg va ser el màxim dirigent de la firma Towers Financial, en la qual va treballar Epstein i que es va declarar en fallida el 1993 quan es va destapar un frau amb gairebé 3.000 inversors afectats.

El financer va ser detingut el 1994 i el 1997 va ser condemnat a 20 anys de presó, dels quals en va complir 18, i a pagar compensacions per valor de 476 milions de dòlars. Epstein mai va ser imputat per aquesta trama piramidal, malgrat que Hoffenberg el va implicar davant les autoritats.

Epstein, que durant anys es envoltar de coneguts noms de la política i els negocis, va ser detingut el 2019 per acusacions d’abusos i tràfic sexual i es va suïcidar a la cel·la d’una presó novaiorquesa on estava reclòs de manera preventiva.

Hoffenberg va explicar en entrevistes que va conèixer el polèmic milionari en la dècada dels 80 i que ràpidament es van fer amics i socis de negocis. Abans que es destapés el seu frau multimilionari, Hoffenberg ja era una figura coneguda a Nova York, entre altres coses per haver sigut durant uns mesos propietari de l’històric diari ‘New York Post’, que es trobava llavors a punt de la fallida.