Un incendi ha provocat aquest dijous la desconnexió de l’última línia que connectava la central nuclear de Zaporíjia amb el sistema d’energia d’Ucraïna, segons un comunicat de l’empresa ucraïnesa Energoatom.

L’incendi, als pous de cendra de la central, ha generat dues vegades la desconnexió de l’última línia de connexió. Tres línies més havien sigut danyades anteriorment per accions que l’empresa va qualificar d’«atacs terroristes».

«Les accions dels invasors van provocar una desconnexió completa de la ZNPP de la xarxa elèctrica, la primera en la història de la planta», diu el comunicat. A Zaporíjia hi ha hagut accions militars de què russos i ucraïnesos es responsabilitzen mútuament. La situació de la planta ha generat gran preocupació pel perill que la confrontació acabi portant a un incident atòmic de conseqüències impredictibles.

Principi d’acord

Aquesta informació d’Energoatom es produeix poc després que, des de París, el director general de l’Organisme Internacional d’Energia Atòmica (AIEA), Rafael Grossi, expliqués que hi ha un principi d’acord amb Ucraïna i Rússia perquè la seva agència porti a terme una inspecció al lloc «en els pròxims dies».

«Hi ha un principi d’acord i estem treballant en els detalls. La hipòtesi d’una inspecció és imminent», va dir Grossi en una entrevista amb la cadena France 24, després d’una trobada a París amb el president francès, Emmanuel Macron.

L’exèrcit rus controla la central, la més gran d’Europa, des del mes de març passat, però els operadors ucraïnesos hi continuen treballant, en un context de bombardejos i estrès que preocupa la comunitat internacional, començant per l’AIEA.

Grossi espera liderar la missió en què participaran diversos especialistes tècnics per fer reparacions, restablir els sistemes de transmissió que han sigut danyats i assegurar una presència contínua de l’agència per ajudar a estabilitzar la central on, va recordar, «els riscos són reals».