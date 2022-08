El govern del Japó estudiarà la possibilitat de desenvolupar reactors nuclears més segurs i petits, segons va confirmar aquest dimecres el primer ministre nipó Fumio Kishida. Això brinda un nou impuls a l’energia nuclear anys després del tancament de moltes de les centrals del país.

Kishida va fer l’anunci durant una conferència sobre «transformació verda» sobre el reforç dels esforços nacionals per frenar les emissions de gasos amb efecte hivernacle. El Japó s’ha compromès a arribar a la neutralitat de carboni el 2050.

El sentiment antinuclear i les preocupacions de seguretat es van disparar al Japó després del desastre de la planta nuclear de <strong>Fukushima</strong> el 2011, però el govern ha estat pressionant per tornar a l’energia nuclear davant la preocupació per una possible escassetat energètica com a conseqüència de la invasió russa d’Ucraïna i de l’impuls global per reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle.

Gir polític

Però l’executiu havia insistit anteriorment que no estava considerant la possibilitat de construir noves centrals o de substituir els reactors antics. Les declaracions de Kishida suposen un important gir respecte a aquesta postura.

La majoria de les centrals nuclears del Japó es van desconnectar de la xarxa després de l’accident de Fukushima per realitzar controls de seguretat seguint uns estàndards més estrictes.

El govern ja havia anunciat els seus plans per reiniciar fins a nou reactors abans de l’hivern per fer front a la crisi energètica. A més, planeja reactivar-ne set més per a l’estiu vinent i ampliar la vida operativa dels més antics.