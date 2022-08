Almenys 22 persones han mort i 50 han resultat ferides per l’impacte de diversos míssils en una estació de tren a la regió de Dnipropetrovsk, a l’est d’Ucraïna, segons ha denunciat el president del país, Volodímir Zelenski, que ha culpat les forces russes. Zelenski ha informat d’aquest atac durant una compareixença telemàtica davant el Consell de Seguretat de l’ONU advertint que encara hi havia diversos vagons en flames i que els serveis d’emergència continuaven treballant a la zona.

«La xifra de morts pot augmentar», ha assenyalat, segons un vídeo compartit en el seu compte de Telegram i recollit per l’agència de notícies UNIAN. I així ha sigut: en un primer moment es parlava de 15 i la xifra va ascendir a 22 en pocs minuts. El mandatari ha relatat que els projectils van impactar directament en vagons que es trobaven a l’estació i que quatre d’ells han cremat.

En la intervenció del líder ucraïnès, que la delegació russa ha intentat vetar, ha denunciat que aquest atacs s’han convertit en una rutina al seu país mentre «lluita per la seva llibertat contra el terror rus». «Així és com vivim cada dia. Així és com Rússia es va preparar per a aquesta reunió del Consell de Seguretat», ha dit. Zelenski ha insistit en el seu discurs davant l’ONU que «el futur del món s’està decidint a Ucraïna» i va avisar que si Rússia guanya el conflicte, portarà la guerra a altres països.

«La nostra independència és la seva seguretat, la seguretat del món sencer», ha remarcat el president d’Ucraïna, que ha posat èmfasi en l’impacte internacional que està tenint la invasió del seu país, tant de cara al futur pel precedent que pot suposar com en el present més immediat pels seus efectes en la crisi alimentària i energètica mundial o el risc d’un desastre nuclear.

En aquest sentit, ha acusat Rússia de «col·locar el món a punt d’una catàstrofe radioactiva» a l’haver convertit «en una zona de combat» la central de Zaporíjia, la més gran d’Europa, sota control de les forces russes gairebé des de l’inici de la guerra.

Diverses operacions

Les autoritats ucraïneses, que temien que Rússia aprofités la commemoració, aquest dimecres, del Dia de la Independència per redoblar els seus atacs, han alertat de diverses operacions en diferents parts del país. A l’oest, a la regió de Khmelnitski, s’han registrat diverses explosions que, segons activistes opositors bielorussos, deriven de projectils llançats des de la veïna Bielorússia. En concret, parlen d’almenys quatre míssils, informa l’agència DPA. També s’han confirmat bombardejos a Jitómir, mentre que a la regió de Dnipropetrovsk un nen d’onze anys ha mort per l’impacte d’un míssil en una vivenda. Els sons d’alerta han sigut una constant en diferents punts d’Ucraïna.