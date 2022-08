El Consell de Seguretat de l’ONU es reunirà d’urgència aquest dimarts per tractar la situació a la central nuclear ucraïnesa de Zaporíjia, ocupada per les forces russes i que recentment ha sigut objecte de diversos atacs militars.

La trobada s’ha convocat a petició de Rússia, que ha reclamat també la participació del secretari general de les Nacions Unides, António Guterres. El representant de l’ONU va visitar la setmana passada Ucraïna, i en la seva visita va abordar la qüestió de la planta amb el president del país, Volodímir Zelenski.

Moscou ja va convocar el Consell de Seguretat sobre aquest tema l’11 d’agost per denunciar suposats atacs ucraïnesos contra la central, la més gran d’Europa, uns atacs dels quals Kíiv responsabilitza les forces russes.

Fa mesos que l’Agència Internacional de l’Energia Atòmica (AIEA) mira d’enviar una missió d’experts a Zaporíjia per avaluar l’estat de la planta, una cosa que sobre el paper recolzen tant Rússia com Ucraïna, però que encara no ha pogut portar-se a terme mentre creix la por d’una possible catàstrofe nuclear.

En els últims dies, Guterres ha advocat per la desmilitarització total de la instal·lació i dels seus voltants, una cosa a què Rússia s’ha oposat, ja que implicaria la retirada de les seves forces d’aquest punt estratègic.

A més d’aquesta nova reunió sobre Zaporíjia, el Consell de Seguretat ja tenia previst discutir sobre Ucraïna aquest dimecres, en una cita en què s’espera que el cap de l’organització ofereixi un balanç de la seva recent visita al país.