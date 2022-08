La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, ha donat negatiu en el test antidroga a què es va sotmetre després de rebre crítiques de l’oposició al difondre’s un vídeo filtrat per les xarxes socials en què apareix en una festa amb amics. «La prova de drogues realitzada a la primera ministra Sanna Marin el 19 d’agost del 2022 no ha trobat cap droga», pot llegir-se a la web oficial del Govern.

En la gravació apareix la dirigent de Finlàndia ballant amb diferents figures públiques del país, entre elles la diputada Ilmari Nurminen, del Partit Socialdemòcrata, així com les presentadores Tinni Wikstrom i Karoliina Tuominen, o la ‘influencer’ Janita Autio.

Marin va defensar que «té una vida familiar, una vida laboral» i «temps lliure» que passa amb els amics, així que se sent decebuda per la publicació d’aquest vídeo a les xarxes socials. «Lamento que s’hagi publicat», va afegir.

Polèmica i crítiques de l’oposició

Marin, de 36 anys, enfronta un creixent escrutini dels mitjans i la pressió dels opositors polítics després que el vídeo sortís a la llum però no s’ha quedat en això. Divendres van sorgir noves imatges que mostren Marin en un club nocturn ballant íntimament amb un home que no era el seu marit.

«Mai he consumit drogues en la meva vida, ni tan sols en els meus anys de joventut», va dir Marin, que va confirmar l’autenticitat dels vídeos filtrats als periodistes divendres. «Tant de bo visquéssim en una societat on es pogués confiar en la meva paraula. Però quan sorgeixen sospites com aquesta, és per això que em vaig fer aquestes proves».

L’agència de notícies finlandesa STT va informar més aviat aquell dia que Marin ja no estava de vacances d’estiu en el moment en què va ser filmada divertint-se amb els seus amics sense que es designés un reemplaçament per assumir els deures de la primera ministra. «No deixaré que ningú em faci xantatge, sota cap circumstància amb cap material», va dir Marin, reiterant que estava decebuda que el vídeo s’hagi fet públic. «Vaig tenir temps lliure i el vaig passar amb els meus amics i no vaig fer res il·legal».