Més de 300 metges i altres membres del personal sanitari han sigut suspesos de sou i feina per treballar de forma irregular a Itàlia, al no estar vacunats contra el coronavirus, han informat avui els Carrabiners després de les verificacions portades a terme durant la campanya sobre l’obligatorietat de la immunització per a aquests col·lectius.

En total es van localitzar 308 treballadors sanitaris en situació irregular perquè no comptaven amb la vacuna contra el coronavirus i d’ells 135 ja havien sigut suspesos dels seus llocs de feina per les autoritats sanitàries, va revelar aquest cos policial en un comunicat. El Consell d’Estat italià va ratificar el 2 de desembre que els metges i el personal sanitari no poden negar-se per llei a ser vacunats contra el coronavirus, i diversos tribunals han dictaminat que els treballadors que s’hi neguin han de ser suspesos de sou i feina fins que compleixin la mesura. Des d’inici de novembre i fins avui es van controlar 6.600 treballadors mèdics, farmacèutics, veterinaris i fisioterapeutes, entre d’altres. Després dels controls, els agents van tancar sis centres mèdics i clíniques dentals i dues farmàcies en què treballava el personal sense vacunar i que han sigut suspesos. Medicaments confiscats En l’execució d’aquestes operacions també es van confiscar medicaments i dispositius mèdics utilitzats fraudulentament per persones que no tenien dret a tenir-los ni a utilitzar-los. Segons el Consell d’Estat italià, els treballadors sanitaris, «per llei i més encara pel jurament d’Hipòcrates estan obligats a fer tot el possible per curar els malalts, i mai per crear o agreujar el perill de contagi del pacient amb qui estan en contacte directe a l’exercici de la seva activitat professional». En les últimes vint-i-quatre hores, Itàlia ha registrat 30.798 nous contagis de coronavirus, l’augment més gran comptabilitzat des de novembre del 2020, i també es van confirmar 153 morts, segons les dades de dimarts del Ministeri de Sanitat.