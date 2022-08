La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, s’ha disculpat aquest dissabte després d’haver sigut gravada sense mascareta en una botiga, contravenint les noves regles contra la Covid-19, un contratemps una setmana abans de comparèixer en una comissió parlamentària. El vídeo, publicat pel diari danès ‘Ekstra Bladet’, va ser gravat divendres per un transeünt a través de l’aparador d’una botiga de roba del centre de Copenhaguen, quatre dies després que es reprengués l’obligació de portar tapaboques en alguns espais i en els transports públics.

«Va ser simplement un oblit. Me’n vaig adonar perquè un ciutadà ho va gravar», va reaccionar ràpidament la primera ministra a les xarxes socials. «Sé que li pot passar a tot el món. L’ideal és que no em passés a mi, així que ho lamento i vull agrair a tots pel que estem fent junts per contenir la pandèmia», va afegir la líder del govern socialdemòcrata. Aquest incident es produeix poc abans que la primera ministra danesa comparegui dijous en una comissió parlamentària per investigar la seva decisió de sacrificar, el novembre del 2020, 15 milions de visons per evitar el risc de mutació del virus responsable de la Covid-19.