El Govern francès s’ha vist obligat a reaccionar i anunciar una investigació administrativa per la polèmica política desencadenada pels vídeos d’uns jocs organitzats per als interns d’una presó, per als quals van muntar un circuit de karts i una piscina al pati del centre.

«Després de les imatges xocants de la presó de Fresnes, he ordenat immediatament una investigació per posar-hi llum», ha escrit aquest dissabte en el seu compte de Twitter el ministre de Justícia, Éric Dupond-Moretti. El ministre ha afegit que «la lluita contra la reincidència passa per la reinserció, però no de cap manera pel kàrting». Après les images choquantes de la prison de Fresnes, j’ai immédiatement ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite. La lutte contre la récidive passe par la réinsertion mais certainement pas par le karting ! — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) 20 de agosto de 2022 Dupond-Moretti ha reaccionat així després que diversos polítics de l’extrema dreta s’hagin indignat en les xarxes socials pel que es pot veure en els vídeos que circulen sobre els jocs i concursos que va organitzar la productora Kohlantess, d’acord amb la direcció d’aquesta presó de la regió de París. Es van gravar el 27 de juliol en un esdeveniment que el director del centre, Jimmy Delliste, es va esforçar a presentar com un «moment de compromís fratern en benefici de tres associacions» i en què van participar una part dels interns (amb penes curtes), funcionaris de la presó i joves de la ciutat de Fresnes. Indignació L’objectiu declarat era afavorir la reinserció dels detinguts i alhora sensibilitzar els joves sobre la realitat de la vida a la presó. Però la diputada i vicepresidenta de la ultradretana Agrupació Nacional (RN) Hélène Laporte ha mostrat la seva indignació a Twitter: «A la presó de Fresnes s’organitzen activitats estivals per als detinguts: kàrting, piscina, etcètera. Alhora, un de cada tres nens no se’n va de vacances per falta de mitjans. Els contribuents estaran molt contents al saber on van els seus diners». 🚨 À la Prison de #Fresnes, des activités estivales sont organisées pour les détenus : karting, piscine etc. Pendant ce temps là, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances par manque de moyens financiers. Les contribuables seront heureux de voir où part leur argent 🤢! #Kohlantess pic.twitter.com/yNaPAVLVWV — Hélène Laporte (@HeleneLaporteRN) 20 de agosto de 2022 El també diputat Éric Ciotti, un dels membres més destacats del partit conservador Els Republicans, ha remarcat el seu descontentament en la mateixa xarxa social: «Les nostres presons no són colònies de vacances en què interns i guardians es fan amics». «¿On és el respecte per les víctimes i les seves famílies, que veuen aquests delinqüents divertir-se mentre purguen la seva pena? ¿On queda la por de la sanció?», ha afegit Ciotti. Nos prisons ne sont pas des colonies de vacances dans lesquelles détenus et gardiens tissent des liens d’amitié.



Où est le respect pour les victimes et leurs familles qui voient ces délinquants s’amuser alors qu’ils purgent leur peine ? Où est la peur de la sanction ? pic.twitter.com/HxEV3S1RBt — Eric Ciotti (@ECiotti) 20 de agosto de 2022