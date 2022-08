«‘Gas embargo now’» (Embargament de gas ara) es podia llegir escrit en negre i en grans lletres sobre el seu cos despullat. Dues activistes contra Rússia i la seva pressió energètica han protestat aquest diumenge traient-se la roba al jardí de la cancelleria alemanya i al costat del canceller Olaf Scholz, contra la negativa del Govern federal de portar a terme un embargament total del gas rus per l’agressió a Ucraïna.

Les dues dones han aprofitat la jornada de portes obertes que aquest assolellat diumenge a Berlín havia convocat la cancelleria alemanya. Segons informen diversos mitjans alemanys, s’havien aproximat al canceller vestides amb dessuadores negres, i li havien demanat fer-se un selfie amb ell. I han aconseguit la foto, tot i que no la que el dirigent alemany esperava.

L’escorta de Scholz –que en tot moment va estar calmat– no va tenir temps a evitar la performance, un ‘topless’ destinat a un públic internacional, si bé van apartar les dues joves a tota velocitat mentre elles llançaven diners a l’aire.

Tenallats pel gas

Aquest diumenge ha fet sol a Berlín, però l’hivern s’acosta per l’est. Alemanya és el país més amenaçat d’Europa per les tàcites o expresses amenaces de Vladímir Putin de tancar l’aixeta del barat gas rus que resulta vital per a la indústria alemanya i l’escalfament i il·luminació de les seves llars.

L’actitud tèbia del Govern federal davant el que l’oposició considera una coacció de Moscou ha generat tot un debat públic, en què no és menor la facció de la ciutadania partidària d’anar limitant el suport a Ucraïna perquè Alemanya no pagui el preu econòmic més alt de tota l’oposició europea al nacionalisme expansionista rus.

Scholz ha mirat de tranquil·litzar l’opinió pública assegurant que el seu Govern treballa en rutes alternatives d’importació, i també per posar en funcionament terminals de gas liquat perquè puguin portar-lo per via marítima. Però la primera regasificadora no estarà activa fins a principis del 2023, i el problema d’establir altres vies per proveir-se de gas no estarà resolt –ha admès Scholz en alguns debats– almenys fins a començaments del 2024. La postura del seu Executiu és la de no renunciar al subministrament rus, perquè encara no pot garantir una alternativa.