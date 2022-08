La primera ministra finlandesa, Sanna Marin, s’ha sotmès a un test antidroga després de rebre crítiques de l’oposició al difondre’s un vídeo filtrat per les xarxes socials en què apareix en una festa amb amics.

En la gravació apareix la dirigent de Finlàndia ballant amb diferents figures públiques, entre elles la diputada Ilmari Nurminen, del Partit Socialdemòcrata, així com les presentadores Tinni Wikstrom i Karoliina Tuominen, i la ‘influencer’ Janita Autio.

Marin, que va sortir de seguida a donar explicacions, ja va assenyalar que no té «res a amagar». «No he consumit drogues, així que fer les proves no és cap problema. Però també crec que és bastant especial que es requereixi una cosa com aquesta», va explicar ahir davant els periodistes aquest dijous, segons ha recollit el diari finlandès ‘Helsingin Sanomat’.

El mateix mitjà de comunicació avança avui que Sanna Marin ha anunciat que ja s’ha sotmès a la prova de drogues, de la qual s’obtindran resultats d’aquí una setmana.

Marin va defensar que «té una vida familiar, una vida laboral» i «temps lliure» que passa amb els amics, així que se sent decebuda per la publicació d’aquest vídeo a les xarxes socials. «Lamento que s’hagi publicat», va afegir.

La líder del conservador Partit dels Finlandesos, Riikka Purra, i el diputat Mikko Karna, van exigir a Marin que se sotmetés a un control de drogues.