Sis persones van morir aquest dijous a Còrsega a causa de les tempestes amb calamarsa, pluja i vents de 224 quilòmetres per hora que van sacsejar l’illa francesa. Entre les víctimes mortals hi ha una adolescent de 13 anys, a qui li va caure un arbre en un càmping a la localitat de Le Sagone. Les inclemències meteorològiques també van provocar una vintena de ferits, quatre d’ells molt greus.

El temporal s’estén a altres regions mediterrànies, com la Toscana italiana, on almenys dues persones més han mort al ser colpejades per arbres. 20 més han resultat ferides, algunes de gravetat, segons va informar el president del consell regional, Antonio Mazzeo.

Nombre de víctimes provisional

A Còrsega, el nombre de víctimes és «provisional», va informar el ministre d’Interior de França, Gérald Darmanin, que es va desplaçar d’urgència a Còrsega. El titular del departament va indicar que els serveis de rescat treballen per localitzar diverses persones que encara estan desaparegudes. En aquesta línia, va admetre que «no hi ha notícies de totes les persones que eren al mar i que evidentment han de ser socorregudes o protegides».

Un portaveu de Protecció Civil va explicar que s’han mobilitzat 300 professionals, així com un helicòpter i dos avions per a aquesta tasca. A més, els equips de rescat van evacuar diversos càmpings de la zona pel risc de més pluges.

11.000 cases sense llum

Més d’11.000 cases de l’illa, que té una població de 340.000 habitants, seguien sense electricitat a última hora de dijous. El nombre de damnificats s’havia reduït significativament respecte a les 47.000 que hi va haver al matí, després que es desencadenessin les tempestes.

Protecció Civil de França va activar a tota l’illa l’alerta taronja per l’arribada d’un altre front tempestuós. D’altra banda, la primera ministra francesa, Élisabeth Borne, va anunciar que el govern activarà «la unitat de crisi interministerial» i ha assenyalat que les autoritats vigilen «de prop les operacions que tenen lloc a terra i mar».

El president nacionalista de Còrsega, Gilles Simeoni, va assegurar que les tempestes havien deixat al seu pas un «escenari apocalíptic». El mandatari va rebre la trucada del president francès, Emmanuel Macron, que li va manifestar el seu suport i li va garantir la mobilització dels serveis de rescat.

Macron va presidir a última hora de la tarda una reunió de crisi des de la seva residència de vacances al Fort de Brégançon, a la costa mediterrània, on va acudir també la primera ministra, Elisabeth Borne. En aquesta reunió van participar per videoconferència Darmanin, els ministres de la Transició Ecològica, Christophe Béchu, de Defensa, Sébastien Lecornu, i de Sanitat, François Braun, així com el secretari d’Estat del Mar, Hervé Berville.

Enormes danys en localitats d’Itàlia

El mal temps va afectar ahir a la nit la regió del nord de l’Emília-Romanya, a la província de Mòdena (Itàlia). Així, al municipi de San Felice sul Panaro, s’han registrat «enormes danys», segons han informat les autoritats, i almenys 11 famílies van ser evacuades després que les fortes ratxes de vent s’emportessin el sostre d’un edifici.