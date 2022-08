Un membre de la cèl·lula d’Estat Islàmic coneguda com <em>Els Beatles</em> ha sigut declarat culpable pel seu paper en els segrestos i decapitacions de periodistes i cooperants nord-americans. El Shafee Elsheikh, de 33 anys, ha sigut condemnat a cadena perpètua per un tribunal federal dels Estats Units. Fa quatre mesos, un jurat va declarar l’exciutadà britànic culpable dels càrrecs que incloïen presa d’ostatges, assassinat i conspiració.

Després d’un judici de sis setmanes a l’abril i hores de deliberació, el jurat va decidir que Elsheikh formava part d’una cèl·lula d’Estat Islàmic, anomenada ‘Els Beatles’ pel seu accent anglès, que va decapitar ostatges nord-americans a l’Iraq i Síria i, entre altres, va segrestar el periodista d’EL PERIÓDICO, Marc Marginedas. Elsheikh, nascut al Sudan i criat a Londres, va ser acusat de conspirar per matar quatre ostatges nord-americans: James Foley, Steven Sotloff, Peter Kassig i Kayla Mueller.

Foley i Sotloff, els dos periodistes, i Kassig, treballador humanitari, van ser assassinats en decapitacions gravades en vídeo. Mueller va ser violada repetidament pel líder del grup, Abu Bakr al-Baghdadi, abans de la seva mort a Síria, segons han declarat funcionaris nord-americans. Les morts de Foley, Sotloff i Kassig es van confirmar el 2014; la de Mueller, a principis del 2015.

Els càrrecs contra Elsheikh, a qui se li va retirar la ciutadania britànica el 2018, comportaven una possible pena de mort, però els fiscals nord-americans havien advertit prèviament els funcionaris britànics que no demanarien la pena de mort.

‘Els Beatles’

Un altre membre de la cèl·lula, Alexanda Kotey, va ser condemnat a cadena perpètua per un jutge nord-americà a principis d’aquest any. Kotey va ser retingut a l’Iraq per l’Exèrcit nord-americà abans de ser traslladat als Estats Units per ser jutjat. El setembre passat es va declarar culpable dels assassinats de Foley, Sotloff, Kassig i Mueller.

Un tercer membre del grup, Mohammed Emwazi, va morir en un atac de míssils britaniconord-americà a Síria el 2015.

Alguns antics ostatges, alliberats per la cèl·lula després de prolongades negociacions, van declarar durant els judicis sobre les tortures que van patir. Els familiars dels assassinats també van testificar.

En l’apogeu del seu poder, entre el 2014 i el 2017, Estat Islàmic va governar milions de persones i va reivindicar o va inspirar atemptats en desenes de ciutats de tot el món.

El seu líder, Al-Baghdadi, va declarar un califat sobre una quarta part de l’Iraq i Síria el 2014, abans de morir en una incursió de les forces especials dels Estats Units a Síria el 2019, quan el domini del grup es va esfondrar.