Les explosions i la fugida de civils russos ha sigut la tònica a l’ocupada península de Crimea durant aquesta setmana. Dues deflagracions en aeròdroms i dipòsits militars han fet saltar totes les alarmes, cosa que ha obligat el Kremlin a moure fitxa i nomenar Víktor Sokolov com a nou comandant de la flota del mar Negre, segons informen mitjans russos. Anteriorment aquesta posició l’ocupava Ígor Osipov, tot i que no se n’ha ratificat l’acomiadament de manera pública, que, en cas de confirmar-se, seria el militar de més rang que hauria sigut destituït des que Moscou va enviar el seu exèrcit a lluitar a Ucraïna.

Sobre l’última explosió el Ministeri de Defensa rus ha admès, en un comunicat citat per l’agència Tass, que havia sigut destruït «un magatzem militar a la localitat de Dzhankoe». En aquesta ocasió, també van patir danys instal·lacions civils com una línia d’alt voltatge, subestacions elèctriques, vivendes particulars i la línia ferroviària. En l’anterior explosió, del 9 d’agost –Rússia no ha aclarit en el dia d’avui la causa–, va ser en un aeròdrom de la localitat de Saki, es van danyar diferents vehicles.

Tot i que Ucraïna no ha reclamat l’autoria d’aquests incidents, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha assegurat a les xarxes a la gent de Crimea i del sud d’Ucraïna –ocupada per Rússia– que «vagin molt amb compte». «Sisplau, no us acosteu a les instal·lacions militars russes on emmagatzemen munició i equipament», va afegir.

Vídeos virals

Vídeos a Rússia que s’han fet virals han il·lustrat les conseqüències del sabotatge ucraïnès: llargues files de vehicles civils russos sortint de la regió. En un d’aquests una dona plorosa assegura «això és horrorós». La península de Crimea és un destí turístic molt preat pel seu clima i la seva costa, malgrat que la seva annexió no va ser reconeguda per la major part de la comunitat internacional, que la considera part integrant d’Ucraïna.

I ara el conflicte ha arribat a aquest racó que tan allunyat semblava del perill als ulls de molts russos. Així ho entén també el líder imposat per Moscou a Crimea, Serguei Aksiónov. «És una situació d’emergència», va reconèixer el polític. Segons l’agència russa Ria Novosti, s’ha traslladat prop de 2.000 persones i s’han suspès tots els serveis ferroviaris.