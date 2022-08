Corea del Nord va disparar aquest dimecres dos míssils de creuer al mar Groc (anomenat mar de l’Oest a les dues Corees), segons va avançar l’agència Yonhap citant fonts militars sud-coreanes. Es tracta del primer llançament de míssils de creuer per part nord-coreana des del gener passat.

Els míssils van ser disparats aquest dimecres des d’Onchon, a la província nord-coreana de Pyongan del sud, segons les mateixes fonts citades per Yonhap, que de moment no van donar més detalls dels llançaments.

Van afegir que els serveis d’intel·ligència de Corea del Sud i els Estats Units estan analitzant el nou assaig armamentístic nord-coreà i que els aliats mantenen la seva posició de preparació militar.

L’acció nord-coreana arriba tot just dos dies després que el president sud-coreà, Yoon Suk-yeol, oferís un pla d’ajut econòmic a Corea del Nord en cas que el règim optés per la desnuclearització.

Maniobres militars conjuntes

El llançament nord-coreà es produeix a més a falta de pocs dies perquè els EUA i Corea del Sud reprenguin unes maniobres militars a gran escala que havien aparcat per afavorir l’acostament amb el Nord, un procés que es va desaprofitar després del fracàs de la cimera sobre desnuclearització de Hanoi a principis del 2019.

En tot cas, l’ús d’aquest tipus de projectils per part nord-coreana no està castigat per les sancions de l’ONU, que se centren en els míssils balístics i els assajos nuclears del règim.

Corea del Nord porta aïllada de l’exterior des que va començar la pandèmia el 2020 i aquest any ha realitzat un número rècord d’assajos de projectils després d’aprovar l’any passat un pla de modernització armamentística.

El règim ha rebutjat l’ajuda sanitària i ofertes de diàleg de Washington i Seül –que estan responent al seu torn amb una «dissuasió estesa»– i ja ha acabat preparatius per realitzar el seu primer test nuclear en cinc anys.