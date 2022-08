El president de la comissió electoral de Kenya va declarar dilluns William Ruto vencedor de les eleccions presidencials davant Raila Odinga, després de sis dies d’espera i el rebuig dels resultats per part de l’organisme independent.

Wafula Chebukati va anunciar que el titular Ruto havia obtingut més de 7,17 milions de vots, o el 50,49% dels vots, contra els 6,94 milions, o el 48,85%, d’Odinga, i guanyava així una de les eleccions més disputades de la història del país. Ruto s’imposa així per un ínfim marge a Odinga. L’anunci del resultat final dels comicis ha sigut retardat diverses vegades a causa de les acusacions de frau electoral plantejades per la campanya d’Odinga.

«Vull dir-los als kenyans que el Bomas (el centre on es realitza l’escrutini de vots) és l’escena d’un crim», va assegurar ahir a la nit el representant principal de l’equip d’Odinga, Saitabao Ole Kanchory, en aquest edifici, abans que els responsables de seguretat silenciessin el seu micròfon. Així mateix, el portaveu de la campanya electoral de Ruto, Dennis Itumbi, va acusar en el seu compte de Twitter Odinga i l’actual mandatari de Kenya, Uhuru Kenyatta, de conspirar per «prendre el control de la situació» de manera que l’ex-primer ministre «sigui declarat guanyador tant sí com no».

Aldarulls pels resultats

Malgrat que més d’un miler de persones van morir després de les eleccions del 2007 i un centenar més el 2017, durant la reelecció del mandatari sortint, Uhuru Kenyatta, en aquesta ocasió, els comicis es van desenvolupar amb total normalitat. Però aquesta pau s’ha truncat aquest dilluns amb la publicació dels resultats. Odinga, elegit per Kenyatta per a la successió, feia dies que era al capdavant de les enquestes abans de la celebració dels comicis i els seus partidaris han sortit al carrer a protestar per la seva derrota electoral.

Els partidaris d’Odinga van irrompre a la sala on esstaven reunits els funcionaris de la comissió electoral abans de l’anunci dels resultats, després d’això, es van sentir trets. Els diplomàtics estrangers van abandonar el centre per motius de seguretat, segons dues fonts anònimes de la comissió que van demanar no ser identificats perquè no estan autoritzades a parlar amb els mitjans de comunicació.